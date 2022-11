Meross Smart Dimmer Plug: Erster Outdoor-HomeKit-Stecker mit Dimmer-Funktion

Die Weihnachtszeit naht mit großen Schritten, und damit wohl auch die Dekoration des (Vor-)Gartens mit Lichterketten und anderen weihnachtlichen Beleuchtungen. Mit dem Meross Smart Dimmer Plug gibt es jetzt einen HomeKit-kompatiblen Outdoor-Stecker, der auch über eine integrierte Dimmer-Funktion verfügt. So kann die Helligkeit der LED-Beleuchtung im Garten entsprechend an eigene Bedürfnisse angepasst werden.

Der Meross Smart Dimmer Plug ist unseres Wissens nach derzeit der erste Outdoor-Stecker mit HomeKit-Support, der angeschlossene LEDs auch dimmen kann. Der WLAN-basierte Stecker kann das Helligkeitslevel entweder über Apples Home-App oder die Meross-App justieren und bietet auch Stufen von 10, 20, 30, 50 und 100 Prozent über einen Hardware-Button. Zudem lässt sich ein angeschlossenes Outdoor-Licht auch über Siri-Sprachbefehle dimmen.

„Schließen Sie einfach ein Gerät an und steuern Sie die witterungsbeständige Steckdose mit der Home-App oder der Meross-App, passen Sie die Helligkeit aus der Ferne an oder schalten Sie sie von überall aus ein, wenn Sie über einen 2,4-GHz-Wi-Fi-Internetzugang verfügen, und zwar zu jeder Zeit. Genießen Sie außerdem eine Millisekunden-Reaktion und keinen Ausfall mit superschneller lokaler Steuerung, wenn Sie zu Hause sind. […] Der WiFi-Stecker ist mit einer Vielzahl von Glühbirnen kompatibel: LED CFL und INC (Max Power: 150W für LED & CFL, 400W für INC.). FCC-zertifiziert, mit feuerhemmendem Gehäuse für die Sicherheit ausgestattet.“

So erklärt Meross die Features des eigenen HomeKit-Outdoor-Steckers. Wichtig zu wissen: Man sollte sicherstellen, dass man dimmbare Lampen verwendet, wenn man sie zusammen mit dem Meross Smart Dimmer Plug nutzen möchte. Besonders erfreulich: Es wird kein extra Hub für den Betrieb benötigt. Man verbindet den Outdoor-Stecker einfach mit der Steckdose, die Beleuchtung mit dem Stecker, und richtet den Meross Smart Dimmer Plug dann wie üblich über das Abfotografieren des QR-Codes am Gerät in Apples Home-App ein.

Das einzige Manko des Meross Smart Dimmer Plugs: Er ist bisher noch nicht auf dem europäischen Markt zu kaufen. Auf der US-Website von Amazon ist der Stecker bereits gelistet und kann dort inklusive HomeKit-Anbindung für 28,99 USD (ca. 28,13 Euro) erworben werden. Eine Variante ohne HomeKit kostet nur 20,39 USD (ca. 19,79 Euro). Sobald wir erfahren, dass der Outdoor-Stecker auch in Europa verfügbar ist, werden wir euch natürlich informieren.