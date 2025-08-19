Ich hab TorAlarm gelöscht: Diese Push-Einstellungen gehören verboten

Gestern Abend, nachdem mein Sohn die Bettkarte gestempelt hat, habe ich noch ein wenig DFB-Pokal in der ARD geschaut. Da die meisten Spiele nur im Pay-TV laufen, habe ich TorAlarm installiert, um schnellstmöglich über Tore informiert zu werden. Doch damit ist jetzt endgültig Schluss: Ich habe TorAlarm gelöscht. Das sind meine Gründe.

TorAlarm war immer die App, die Tore am schnellsten per Push aufs iPhone bringt. Das ist auch immer noch so. Doch seit der Übernahme durch die BILD-Gruppe im Juni 2023 ging es mit TorAlarm bergab. Es hat lange gedauert, aber ich kehre TorAlarm jetzt den Rücken. Mich stört es generell nicht, dass die BILD-Gruppe die App übernommen hat, doch die Push-Einstellungen von TorAlarm sind seit der Übernahme fast illegal.

Push-Einstellungen in TorAlarm sind mangelhaft

Der Schalter für Benachrichtigungen funktioniert nämlich nicht richtig. Normalerweise sollte man davon ausgehen, dass die App-Benachrichtigungen deaktiviert werden, wenn man den Schalter auf “Aus” stellt. Doch das ist nicht der Fall. Stattdessen lassen sich die Push-Nachrichten lediglich für drei Stunden, für den aktuellen Tag oder für einen Monat pausieren. Das sollte verboten werden. Möchte man die Benachrichtigungen komplett abschalten, muss man tief in die iOS-Einstellungen navigieren: Einstellungen → Apps → TorAlarm → Mitteilungen.

Die Option, die Push-Nachrichten auf bestimmte Ligen oder Teams einzugrenzen, ist zwar lobenswert, allerdings bekommt man auch alle allgemeinen News gepusht, die sich nicht deaktivieren lassen. Und genau das stößt sauer auf, vor allem deshalb, weil diese News fast ausschließlich von BILD und Sportbild stammen.

Ich frage mich, warum Apple solch unfreundliche Push-Einstellungen überhaupt zulässt.

OneFootball und FotMob als empfehlenswerte Fußball-Apps

Für allgemeine Statistiken, Tabellen und Ergebnisse nutze ich OneFootball (App Store-Link), wobei mir die Anzahl der Werbebanner etwas zu viel ist. Wer möchte, kann die Werbung gegen eine kleine Gebühr deaktivieren.

Nachdem mein Kollege Fabian FotMob (App Store-Link) immer wieder lobt, habe auch ich mir die App angesehen – und bin positiv überrascht. Die Entwickler liefern regelmäßig neue Funktionen, pflegen die App vorbildlich, übertreiben es nicht mit Werbung und bieten optional ein Plus-Abo an, das 17,99 Euro im Jahr kostet. Die Plus-Version entfernt die Werbung, bringt exklusive App-Symbole, mehr Benachrichtigungstöne und ermöglicht frühzeitigen Zugriff auf neue Features.