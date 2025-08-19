iOS 26 bringt neue Energiesparfunktionen aufs iPhone

Beta 7 sorgt für mehr Kontrolle

Freddy1 Kommentar zu iOS 26 bringt neue Energiesparfunktionen aufs iPhone
Apple schraubt weiter an der Akkulaufzeit: Mit iOS 26 führt das Unternehmen neben dem bekannten Energiesparmodus einen neuen adaptiven Energiemodus, „Adaptive Leistung“ genannt, ein. Ein smarter Helfer, der automatisch eingreift, wenn es knapp wird.

Laut Apple passt das iPhone im adaptiven Modus bei Bedarf automatisch die Leistung an, um Energie zu sparen. Dazu gehören etwa eine leicht reduzierte Displayhelligkeit, das Verlangsamen bestimmter Hintergrundaktivitäten oder das automatische Aktivieren des klassischen Energiesparmodus, wenn der Akkustand unter 20 Prozent fällt.


iPhone benachrichtigt, wenn der Modus aktiv ist

Neu in iOS 26 Beta 7 ist auch eine zusätzliche Option in den Einstellungen: Unter „Batterie” → „Strommodus” lässt sich festlegen, ob man bei jeder Aktivierung des adaptiven Energiemodus eine Benachrichtigung erhalten möchte oder nicht. Wer lieber seine Ruhe hat, kann die Push-Meldungen also einfach ausschalten.

Das iPhone kann eine Push-Nachricht senden, wenn der Strommodus „Adaptive Leistung“ automatisch greift.

Allerdings ist die Funktion nicht für alle iPhones verfügbar: Während iOS 26 auf Geräten ab dem iPhone 11 läuft, gibt es den adaptiven Energiemodus nur auf dem iPhone 15 Pro und neuer.

Kommentare 1 Antwort

  1. Es wäre schön, wenn es das auch auf dem iPad geben würde!
    Denn mein iPad Air M3 256GB cellular hält bei etwa gleicher Beanspruchung (auch mit 18.x) nicht so lange durch wie mein sechs Jahre altes iPad Air 3 256GB cellular.

    Antworten

