Matter-Steckdose jetzt schon ab 8,50 Euro erhältlich

Ich habe gesehen, dass Onvis seine Matter-Steckdose für 14,87 Euro verkauft und mich gefragt, ob das nicht noch günstiger geht. Und ja, Matter-Steckdosen gibt es günstiger, denn die Marke Nous verkauft Matter-Zwischenstecker für nur 8,50 Euro pro Stück. Auf diesen Preis kommt man allerdings nur dann, wenn man direkt zum 4er Set greift, das 34,01 Euro kostet. Das 2er-Set kostet 22,99 Euro (also 11,50 Euro pro Stück) und die einzelne Steckdose gibt es für 12,54 Euro. Günstiger geht es derzeit nicht.

Produkte aus dem Hause Nous habe ich bisher nicht ausprobiert, aber die technischen Daten lesen sich gut. Die Steckdose bietet eine klassische Ausgangsleistung von 3.860 Watt bei 16 Ampere und ist somit auch für größere Haushaltsgeräte wie Heizlüfter oder Klimaanlagen geeignet.


Zwischenstecker von Nous ist mit Matter kompatibel

Nous Plug ist kompakt und belegt nur einen Steckplatz.

 

Da Matter an Bord ist, kann man sich die Hersteller-App sparen, allerdings muss ein Matter-Hub, zum Beispiel ein HomePod, Zuhause installiert sein. In der Nous-App gibt es darüber hinaus eine Energieüberwachung, um den eigenen Stromverbrauch zu optimieren.

Mit Abmessungen von 45 x 45 x 73 Millimeter ist der Zwischenstecker zudem kompakt. Falls ihr ein paar Geräte im Einsatz habt, die keine smarte Anbindung haben, kann man zumindest mit einem Zwischenstecker den Zustand „An“ und „Aus“ via Matter steuern.

