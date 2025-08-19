iPhone 17e: Neues Design, Dynamic Island und mehr geplant

Das günstigste Modell der kommenden iPhone-Reihe könnte deutlich spannender werden: Laut einem bekannten Leaker auf Weibo, der unter dem Namen Digital Chat Station unterwegs ist, soll das iPhone 17e einige interessante Upgrades erhalten, darunter ein frisches Design und die Dynamic Island.

Die Infos stammen angeblich direkt aus Apples Lieferkette. Das iPhone 17e soll ein neues Industriedesign, den neuen A19-Chip und eben auch die Dynamic Island bekommen, die bislang den teureren Modellen vorbehalten war. Zum Vergleich: Das aktuelle iPhone 16e setzt noch auf die klassische Notch am oberen Displayrand, wie man sie vom iPhone 13 und 14 kennt und ist mit dem A18-Chip ausgestattet.

iPhone 17e soll trotz Update nicht teurer werden

Technisch bleibt beim iPhone 17e aber auch einiges beim Alten: Erwartet wird weiterhin ein 6,1 Zoll großes OLED-Display mit 60 Hz, eine 12-Megapixel Frontkamera, Face ID und eine 48-Megapixel Hauptkamera auf der Rückseite.

Laut dem Leaker wird auch beim iPhone 17e das größte Verkaufsargument der niedrige Preis bleiben – bei deutlich aufgewerteter Ausstattung dürfte das Einstiegsmodell für viele Nutzer und Nutzerinnen noch attraktiver werden. Zuverlässige Quellen wie Ming-Chi Kuo, Mark Gurman von Bloomberg und The Elec aus Korea sind sich einig, dass das iPhone 17e planmäßig Anfang nächsten Jahres auf den Markt kommen wird.