Apple stellt iOS 18.6.1 und watchOS 11.6.1 zum Download bereit

Die neuen Versionen bringen in den USA ein neu gestaltetes Blutsauerstoff-Feature mit, das aufgrund von Patentverletzungen seit Januar 2024 auf einigen Watch-Modelle nicht mehr verfügbar ist.

Betroffen sind die Apple Watch Series 9, Series 10 und die Apple Watch Ultra 2. Neu dabei: Die Sensor-Daten der Uhr werden nicht mehr direkt auf der Watch ausgewertet, sondern an das gekoppelte iPhone geschickt, dort berechnet und anschließend in der Health-App angezeigt. Möglich wurde diese Anpassung durch eine aktuelle Entscheidung der US-Zollbehörde.


iOS 18.6.1 bringt für uns nur Fehlerverbesserungen

Hierzulande sind iOS 18.6.1 und watchOS 11.6.1 nur kleine Updates. Apple schreibt lediglich:

Dieses Update bietet ein neues Erlebnis der Funktion „Blutsauerstoff“ für Benutzer:innen in den USA mit der Apple Watch Series 9 und Series 10 sowie der Apple Watch Ultra 2. Messungen werden auf dem iPhone berechnet und in der Health-App angezeigt.

