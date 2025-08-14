Apple stellt iOS 18.6.1 und watchOS 11.6.1 zum Download bereit

Die neuen Versionen bringen in den USA ein neu gestaltetes Blutsauerstoff-Feature mit, das aufgrund von Patentverletzungen seit Januar 2024 auf einigen Watch-Modelle nicht mehr verfügbar ist.

Betroffen sind die Apple Watch Series 9, Series 10 und die Apple Watch Ultra 2. Neu dabei: Die Sensor-Daten der Uhr werden nicht mehr direkt auf der Watch ausgewertet, sondern an das gekoppelte iPhone geschickt, dort berechnet und anschließend in der Health-App angezeigt. Möglich wurde diese Anpassung durch eine aktuelle Entscheidung der US-Zollbehörde.

iOS 18.6.1 bringt für uns nur Fehlerverbesserungen

Hierzulande sind iOS 18.6.1 und watchOS 11.6.1 nur kleine Updates. Apple schreibt lediglich: