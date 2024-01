Apple Watch: Blutsauerstoff-Funktion wird wohl abgeschaltet

Der Patentstreit zwischen Apple und Masimo hat dafür gesorgt, dass die Apple Watch Series 9 und die Apple Watch Ultra 2 gegen Ende letzten Jahres nicht mehr verkauft werden durften. Apple soll Gesundheitssensoren genutzt haben, für die Masimo Patente hält. Das betrifft die Blutsauerstoff-Funktion in der Apple Watch. Da Apple Berufung eingelegt hat, wurde der Verkauf zwischenzeitlich wieder aufgenommen, beigelegt ist der Streit aber noch nicht.

Aus einem Schreiben von Masimo geht hervor, dass Apple die Blutsauerstoff-Funktion abschafft – in den USA. Bloomberg und 9to5Mac berichten, dass das Feature abgeschaltet wird und der US-Zoll diese Maßnahme genehmigt hat, damit Apple den Verkauf der Uhren aufrechterhalten kann.

Apple hat versucht Änderungen an den Uhren vorzunehmen und sprach davon, dass ein Software-Fix ausreichen würde. Das scheint nicht der Fall zu sein und laut dem genannten Schreiben sollen sich beide Parteien gelingt haben, dass die Funktion aus der Watch 9 und Ultra 2 entfernt wird.

Keine Blutsauerstoff-Funktion mehr

„Apples Behauptung, dass seine neu gestaltete Uhr keine Pulsoximetrie enthält, ist ein positiver Schritt in Richtung Verantwortlichkeit“, sagte Matt Whewell von Masimo gegenüber The Verge. Die Apple-Sprecherin Nikki Rothberg teilte The Verge auch mit, dass die Apple Watch Series 9 und Ultra 2 weiterhin mit der Funktion erhältlich sein werden (sie sagte jedoch nicht, wie lange dies der Fall sein wird).

Bleibt abzuwarten, ob Apple die Blutsauerstoff-Funktion nur in zukünftig verkauften Modellen streicht oder ob per Software-Update das Feature auch bestehenden Kunden und Kundinnen weggenommen wird. Letzteres ist kaum vorstellbar. Apple wird im Hintergrund sicherlich Strafzahlungen an Masimo tätigen, damit die Funktion bestehenden Watch-Trägern nicht genommen wird.