Apple Watch Verkaufsstop in den USA: Apple arbeitet an Software-Fix

Aufgrund eines Patentstreits muss Apple den Verkauf der Apple Watch Series 9 und der Apple Watch Ultra 2 in den USA stoppen. Apple hat mitgeteilt, dass es den Verkauf der Apple Watch in den USA ab dem 21. Dezember einstellen wird, da ein Importverbot aufgrund eines Patentstreits mit dem Medizintechnikunternehmen Masimo droht.

Wie Bloomberg berichtet, soll Apple mit Hochdruck daran arbeiten, um den Verkaufsstop zu umgehen. Apple-Ingenieure wollen die Art und Weise ändern, wie die Apple Watch die Sauerstoffsättigung bestimmt, um keine Masimo-Patente zu verletzen. Die Patente von Masimo beziehen sich auf die Hardware, die den Blutsauerstoffsensor der Apple Watch antreibt, und Masimo glaubt, dass eine Softwareänderung nicht ausreicht, um die Patentverletzungen zu beheben. „Die Hardware muss geändert werden“, sagte Masimo gegenüber Bloomberg.

Laut Apple soll eine softwarebasierte Lösung ausreichen, allerdings wird diese vermutlich nicht bis zum 21. Dezember fertig, da Apple diese auch testen muss. Daher ist es wahrscheinlich, dass der Verkaufsstop einige Monate anhalten wird.

Apple erklärt:

Es läuft eine Presidential Review Period bezüglich einer Anordnung der U.S. International Trade Commission (ITC) zu einem Streit über technisches geistiges Eigentum im Zusammenhang mit Apple Watch-Geräten, die die Blut-Sauerstoff-Funktion enthalten. Obwohl die Überprüfungsfrist nicht vor dem 25. Dezember endet, ergreift Apple vorsorglich Maßnahmen, um der Anordnung nachzukommen, sollte sie Bestand haben. Dazu gehört, dass der Verkauf der Apple Watch Series 9 und der Apple Watch Ultra 2 ab dem 21. Dezember auf Apple.com und ab dem 24. Dezember in den Apple-Läden pausiert wird. Die Entscheidung hat derzeit keine Auswirkungen auf den Verkauf der Geräte in anderen Ländern.

Die Teams von Apple arbeiten unermüdlich daran, Produkte und Dienste zu entwickeln, die den Nutzern branchenführende Gesundheits-, Wellness- und Sicherheitsfunktionen bieten. Apple ist mit der Anordnung nicht einverstanden und verfolgt eine Reihe von rechtlichen und technischen Möglichkeiten, um sicherzustellen, dass die Apple Watch für Kunden verfügbar ist.

Sollte die Anordnung Bestand haben, wird Apple weiterhin alle Maßnahmen ergreifen, um die Apple Watch Series 9 und die Apple Watch Ultra 2 so schnell wie möglich an die Kunden in den USA zurückzugeben.