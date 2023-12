Apple Watch: Verkaufsstop in den USA, Reparaturen eingeschränkt

Wie angekündigt, hat Apple den Verkauf der Apple Watch Series 9 und der Apple Watch Ultra 2 in den USA gestoppt. Grund dafür ist der anhaltende Patentrechtsstreit mit Masimo. Wir haben in den letzten Tagen ausführlich darüber berichtet. In den lokalen Apple Stores darf der Verkauf noch bis zum 24. Dezember erfolgen, danach müssen die Uhren auch dort verschwinden. Drittanbieter wie Walmart oder Best Buy können ihre Restbestände weiterhin verkaufen.

Apple könnte den Verkauf wieder aufnehmen, wenn das Weiße Haus sein Veto gegen das Importverbot einlegt. Das Unternehmen hat bis zum 25. Dezember Zeit, die Anordnung zu prüfen und zu entscheiden, ob es intervenieren wird. Legt das Weiße Haus kein Veto gegen das Einfuhrverbot ein, kann Apple die Apple Watch erst wieder verkaufen, wenn es eine Einigung mit Masimo gibt.

Reparatur der Apple Watch eingeschränkt

Apple wird nicht in der Lage sein aktuelle Watch-Modelle außerhalb der Garantie in den USA zu reparieren. In der Regel wird bei einem Defekt die komplette Uhr ersetzt, da allerdings keine neuen Modelle bestellt und geliefert werden dürfen, wird es kaum Ersatzgeräte geben. Kunden und Kundinnen, die ihre Apple Watch beschädigen, müssen mit der Reparatur warten, bis wieder Hardware-Ersatz verfügbar ist. Software-basierte Reparaturen werden weiterhin verfügbar sein. (via Bloomberg)

In Deutschland trifft nichts davon zu. Der Verkaufsstop und die Regelung für Reparaturen greift nur in den USA.