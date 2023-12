Apple TV+: Zuschauerzahlen in diesem Jahr fast verdoppelt

Für Apple TV+ war 2023 ein erfolgreiches Jahr, unter anderem konnte man die Zuschauerzahlen fast verdoppeln und die konsumierten Stunden um 50 Prozent erhöhen, wobei 2023 im Vergleich zum Vorjahr weniger neue Inhalte bereitgestellt wurden. Grund für den Erfolg sind besonders beliebte Produktionen.

Die Premiere des Mark Wahlberg-Films The Family Plan am 15. Dezember auf Apple TV+ war der meistgesehene Film in der Geschichte des Dienstes und ist nun der meistgesehene Film in der Geschichte von Apple TV+. The Morning Show von Jennifer Aniston und Reese Witherspoon ist die beliebteste Serie bei Apple TV+. Nachdem die neue Staffel im September an den Start gegangen ist, konnte ein Zuschauerzuwachs von 20 Prozent erzielt werden. Besonders in den USA, Kanada, Australien, Deutschland, Brasilien, Mexiko, Spanien, Frankreich und Indien sind Anstiege zu verzeichnen.

Für den Zuwachs macht Deadline auch die Filme und Serien Lessons in Chemistry, Messi Meets America, Slow Horse, For All Mankind, Silo, Hijack, Bad Sisters und Ted Lasso verantwortlich.

Welchen Film oder welche Serie hat euch bei Apple TV+ begeistert?