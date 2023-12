Streaming-Charts: ARD Mediathek belegt den ersten Platz

Welche deutsche Streamingplattform war 2023 die erfolgreichste? Die ARD Mediathek konnte sich den ersten Platz sichern und erreichte dieses Jahr im Schnitt rund 2,3 Millionen Menschen täglich. Den zweiten Platz belegt die ZDF Mediathek mit 1,9 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen täglich. RTL+ konnte im Schnitt 800.000 Menschen erreichen, Joyn hingegen nur 400.000.

Wie die ARD-Programmdirektion mitteilt, ist das Interesse an Dokumentationen und Doku-Serien sowie an Fiktion am höchsten. Die Erfolgsserie Babylon Berlin konnte insgesamt 21 Millionen Streams registrieren, zu den beliebtesten Serien gehören auch „Tage, die es nicht gab“ und „Asbest“.

Feuer & Flamme beliebteste Doku-Serie

Die sechste Staffel von Feuer & Flamme (WDR), die über den Alltag der Feuerwehrleute in Bochum berichtet, hat fast die Millionen Aufrufe erzielt. Die siebte Staffel ist ebenfalls schon abrufbar, wobei es sich um die letze Staffel mit der Bochumer Feuerwehr handelt. In der achten Staffel wird dann die Feuerwehr in Duisburg begleitet. Wer Feuer & Flamme noch nicht gesehen hat: Unbedingt einschalten. Das Format ist großartig.

Zu den meistaufgerufenen Filmen gehörten der „Tatort: MagicMom“ (WDR) mit 2,3 Millionen und „Sörensen fängt Feuer“ (NDR) mit 2,1 Millionen Streamviews.

Meine Tipps für ARD und ZDF: Feuer & Flamme, Terra X, ARD Crime Time, Die Unfall Klinik, Leschs Kosmos.

ARD-Programmdirektorin Christine Strobl:

Die ARD Mediathek legt weiter zu und bleibt Spitzenreiter unter den deutschen TV-Streamingportalen. Das zeigt uns: Wir sind mit unserer Programmreform auf dem richtigen Weg. Es zahlt sich aus, die Mediathek zu stärken und Gelder ins Digitale umzuschichten, ohne unsere klassischen Ausspielwege dabei aus den Augen zu verlieren. Auch im linearen Fernsehen steht die ARD weiterhin gut da: Im Urteil der Zuschauerinnen und Zuschauer bleibt Das Erste mit Abstand der glaubwürdigste Sender mit dem qualitativ besten Programmangebot. Mit Serien wie Babylon Berlin und crossmedialen Schwerpunkten wie Loriot100 ist es uns gelungen, Leuchttürme zu setzen und auf allen Ausspielwegen beim Publikum zu punkten. Daran wollen wir anknüpfen und künftig noch stärker auf herausragende Premium-Produktionen setzen.

Beliebte Formate im ZDF

Mit 32,2 Millionen Views sichert sich die Event-Serie „Der Schwarm“ den ersten Platz in der ZDF Mediathek, gefolgt von „Gestern waren die noch Kinder“ mit 22,7 Millionen Views. Beide Formate wurden 2023 mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet.

RTL+ und Joyn

RTL+ setzt auf eigenproduzierte Serien, unter anderem sind hier Sisi oder Reality-Formate wie „Love Island“ oder „Das Sommerhau der Stars“ gefragt. Bei Joyn stehen „Jerks“, „Grey’s Anatomie“ oder Shows wie „Wer stiehlt mir die Show?“ hoch im Kurs.

Ja, hier geht es nur um deutsche TV-Streamingplattformen, daher finden hier Netflix, Amazon und Co. keine Bedeutung. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Serien, Filme, Formate, Dokus und mehr ihr empfehlen könnt. Eventuell findet der ein oder andere ja noch einen Geheimtipp.