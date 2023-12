CrossCraft: Personalisierte Kreuzworträtsel zu vielen Themen erstellen

Gerade jetzt in der dunklen und kalt-nassen Winterzeit bekommt man vielleicht doch wieder Lust, sich Puzzles und Rätseln zu widmen. Mit CrossCraft (App Store-Link) ist nun eine neue App im App Store erschienen, die sich vor allem an Fans von klassischen Kreuzworträtseln richtet.

CrossCraft kann kostenlos im deutschen App Store geladen werden und benötigt zum Download auf iPhone oder iPad neben rund 58 MB auch mindestens iOS bzw. iPadOS 17.0 oder neuer. Die Universal-App kann auch auf einem Mac installiert werden, hier wird macOS 14.0 sowie ein M1-Chip oder neuer vorausgesetzt. Auch eine deutsche Lokalisierung ist bereits mit an Bord.

CrossCraft ist dabei nicht nur eine weitere von vielen Kreuzworträtsel-Apps, sondern sieht sich eher als ein Tool, mit dem man eine unendliche Anzahl von verschiedenen Kreuzworträtseln zu einem ausgewählten Thema erstellen kann. Darüber hinaus lassen sich eigene Hinweis-Antwort-Paare hinzufügen, um das Kreuzworträtsel zu personalisieren oder spezifischere Fragen zu stellen, die auf ein eigenes Publikum zugeschnitten sind. Die App fügt eigene Fragen immer zuerst in das Rätsel ein, bevor sie die Lücken mit dem ausgewählten Thema füllt. Das heißt, wenn man genügend benutzerdefinierte Fragen zur Verfügung stellt, kann man sogar komplett benutzerdefinierte Kreuzworträtsel erstellen, die fast keine Füllwörter aus dem ausgewählten Thema enthalten.

Damit man nicht umständlich auf einem Telefon oder Tablet tippen muss, kann CrossCraft außerdem Listen mit Hinweis-Antwort-Paaren aus CSV- oder JSON-Dateien importieren. Auf diese Weise lassen sich benutzerdefinierte Inhalte ganz einfach auf dem Computer mit Tools wie Google Sheets erstellen, was sogar die Zusammenarbeit mit anderen ermöglicht. Ist man fertig, speichert man die Tabelle als CSV-Datei und erstellt ein ganz persönliches Kreuzworträtsel.

Viele Themen zur Auswahl

Das Erstellen einer ausreichend großen Anzahl von Hinweis-Antwort-Paaren kann eine mühsame und zeitaufwändige Aufgabe sein. Für ein gut gefülltes mittelgroßes Kreuzworträtsel könnten Hunderte von Paaren benötigt werden, je nach Länge der Antworten und ihrer Zeichen. Deshalb wird CrossCraft mit einer Vielzahl von Themen geliefert, die man als Ausweichlösung verwenden kann, um die Lücken zu füllen. Es lässt sich aber auch einfach ein Kreuzworträtsel mit einem bestimmten Thema ohne eigene Fragen erstellen – der Schritt der Personalisierung ist völlig optional. Im ersten Release gibt es insgesamt 20 Themen in fünf großen Kategorien:

Allgemeinwissen: Berühmte Personen, Geographie, Geschichte, Popkultur

Berühmte Personen, Geographie, Geschichte, Popkultur Film-Franchise: Harry Potter, Herr der Ringe, Marvel (MCU), Star Wars

Harry Potter, Herr der Ringe, Marvel (MCU), Star Wars Sportarten: American Football, Basketball, Formel 1, Fußball

American Football, Basketball, Formel 1, Fußball Sprachen lernen: Englisch, Französisch, Japanisch, Spanisch

Englisch, Französisch, Japanisch, Spanisch Programmieren: Android, Apple, Flutter, Ruby on Rails

Kreuzworträtsel allen Formen und Größen

Bei der Erstellung eines Kreuzworträtsels kann man aus 5 verschiedenen Größen, 3 verschiedenen Formen und 3 verschiedenen Schwierigkeitsgraden wählen. Zum Beispiel enthält das Thema „Spanisch“ die 600 häufigsten Wörter der spanischen Sprache. In der einfachsten Schwierigkeitsstufe werden nur die 200 häufigsten Wörter verwendet, in der mittleren Stufe 400 und in der schwersten Stufe alle 600. Auf diese Weise lässt es sich leicht anfangen und den Schwierigkeitsgrad erhöhen, wenn man alle einfachen Antworten kennt. Für Personen aus dem Bildungsbereich kann es wichtig sein, ein ganzseitiges Kreuzworträtsel zu drucken: Die Formen „Querformat“ und „Hochformat“ sind so bemessen, dass sie perfekt eine ganze Seite ausfüllen.

CrossCraft ist ab sofort als kostenloser Download im App Store erhältlich, eine native Mac-App ist bereits in Arbeit. In der Gratis-Variante können Kreuzworträtsel der Größe XS und S sowie mit mittlerem Schwierigkeitsgrad erstellt und absolviert werden. Wer alle Optionen freischalten, aus einer CSV- oder JSON-Datei importieren und ohne Wasserzeichen speichern will, kann dies monatlich für 0,99 Euro bzw. für 7,99 Euro/Jahr tun. Alternativ kostet die Vollversion einmalig 29,99 Euro.