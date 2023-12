Apples „Infinite Loop“ Store in Cupertino schließt im Januar

Apple Fanboys und Fangirls unter euch sind vielleicht schon mal dort gewesen, in Apples Infinite Loop Store im kalifornischen Cupertino. Die einstige Pilgerstätte für Apple-Jünger schließt nun im Januar die Türen: Ab dem 20. Januar ist Schluss für das ehemalige Apple-Hauptquartier.

Zwischen 1993 und 2017 fungierte Infinite Loop als Apples Hauptquartier in Cupertino. 2017 öffneten die Türen des Apple Parks, das Infinite Loop als Apples Hauptsitz fortan ablöste. Seither ist Infinite Loop ein Apple Store gewesen, der aber auch als Attraktion für alle Apple-Fans diente.

In einem Statement von Apple heißt es zur Schließung:

„Nach vielen Jahren im Dienste der Kunden in unseren Stores in der Bay Area planen wir, unseren Store in Infinite Loop zu schließen. Alle unsere geschätzten Teammitglieder werden die Möglichkeit haben, ihre Arbeit bei Apple fortzusetzen. Wir freuen uns darauf, unsere Kunden in unserem nahe gelegenen Apple Park Visitor Center und an anderen Standorten, auf Apple.com und in der Apple Store App zu begrüßen.“

Die Büroräume im Infinite Loop werden indes auch nach der Schließung des Stores weiter von Apple genutzt.

Alte Stores schließen, neue Stores öffnen

Auch der Apple Store in Honolulu wird am 20. Januar seine Türen schließen. Doch als schlechtes Omen will Apple diese Schließungen wohl nicht verstanden wissen, denn das Unternehmen weist darauf hin, dass in diesem Jahr gleich mehrere neue Stores in den USA, China, Indien, Großbritannien und Südkorea eröffnet wurden und auch der Online Store um eine Verfügbarkeit in Chile und Vietnam erweitert wurde.

Im Infinite Loop konnten Kundinnen und Kunden neben den aktuellen Apple-Geräten auch limitierten Apple-Merchandise wie Tassen, T-Shirts und Becher kaufen – auch das hat wohl die Attraktivität des Stores ausgemacht. Wer auch in Zukunft auf diese speziellen Fanartikel nicht verzichten möchte, kann das nahegelegene Apple Park Visitor Center besuchen und dort auf eine neue Kollektion von Merch zurückgreifen. Darüber hinaus will das Visitor Center mit seiner Kaffeebar, seiner Dachterasse und einem dort verfügbaren AR-Modell des Apple Parks Kundinnen und Kunden zum Bleiben anregen.

Wie steht ihr zu Apples Pilgerstätten? Reizt euch ein Ausflug in den Apple Park oder wart ihr gar schon mal im Infinite Loop?

Foto: Apple.