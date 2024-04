Xiaomi X20+: Neuer Saug- und Wischroboter ohne viele Extras

Um sich im Markt der Saug- und Wischroboter abzuheben, muss man neue Technologien und Verbesserungen anbieten. Ein anderer Kaufgrund ist natürlich auch der Preis, der bei Xiaomi oftmals attraktiv ist. Und der neue Xiaomi X20+ definiert sich hoffentlich über den bisher noch nicht bekannten Preis, denn spannende Extras gibt es hier nicht.

Ausgestattet mit durchschnittlichen 6.000 Pascal Saugkraft und zwei Wischpads, kann der Xiaomi X20+ saugen und gleichzeitig wischen. Die beiden Wischpads drehen sich 180 Mal pro Minute und können so Kaffeeflecken, Schmutz, Wasser und andere verschüttete Flüssigkeiten aufnehmen. Erkennt der Roboter einen Teppich, fahren die Wischpads automatisch hoch, damit dieser nicht nass wird. Optional kann man per App eine Sperrzone einrichten.

Xiaomi X20+ erkennt auch kleine Objekte

Der Xiaomi X20+ navigiert intelligent durch eure Räume und ist mit der S-Cross Weitwinkel-Technolgie ausgestattet, die selbst bei schlechten Lichtverhältnissen Hindernisse in geringer Höhe wahrnehmen kann. Der Laser erstellt eine Karte, auf der ihr Sperrzonen einrichten und Räume bearbeiten könnt. Gleichzeitig kann man mehrere Karten für eine Etagenreinigung speichern oder eine besonders schnelle Kartierung starten. Alle Einstellungen kann man in der Xiaomi Home beziehungsweise Mi Home App vornehmen, wobei man durch die Anbindung an Alexa und Google Assistant die Reinigung auch per Sprachbefehl starten kann.

Die Basisstation ist mit einem Staubbeutel ausgestattet, in der der gesammelte Dreck abgesaugt wird. Gleichzeitig gibt es einen je 4 Liter großen Tank für Frisch- und Schmutzwasser, wodurch das manuelle Eingreifen minimiert wird. In der Station wäscht der Xiaomi X20+ seine Wischpads während und am Ende des Reingungvorgangs, allerdings lediglich mit Wasser in Zimmertemperatur. Heißes Wasser sowie ein heißer Luftstrom zur Trocknung sind nicht zu finden. Gut: Das Modul, in dem der Roboter die Wischpads reinigt, lässt sich als ganzes für eine einfache Reinigung aus der Station nehmen.

Der Xiaomi X20+ bringt solide Spezifikationen mit, lässt aber Extras vermissen. Andere Hersteller warten mit ausfahrbaren Wischpads und Seitenbürsten auf, reinigen die Pads mit heißem Wasser und föhnen diese anschließen warm. Letztendlich kann man auf diese Funkionen verzichten, wenn der Preis stimmt. Das können wir aber erst bewerten, wenn Xiaomi den Preis für den neuen Saug- und Wischroboter bekannt gibt, allerdings wird erwartet, dass das Modell sich im eher günstigeren Bereich bewegt.

