Magenta TV 2.0: Neues Design, übergreifende Suche und komfortable Sprachsteuerung

Der Dienst MagentaTV der Deutschen Telekom bündelt klassisches Fernsehen und Streamingdienste auf einer Plattform: Dabei stehen bis zu 300 TV-Sender und mehr als 100 HD-Kanäle zur Auswahl. Zudem bieten Funktionen wie Timeshift, Restart und sieben Tage Replay weiteren Komfort bei der Nutzung der Inhalte. MagentaTV ist unabhängig vom Internetanschluss buchbar, auch im EU-Ausland nutzbar und kann zuhause und unterwegs über Endgeräte der Telekom sowie über Smart TVs, Streaming-Sticks, Smartphones und Tablets genutzt werden.

Nun hat die Telekom der eigenen TV-Plattform einen neuen Anstrich verpasst: Modernes Design trifft Personalisierung trifft Komfort und Übersichtlichkeit. Das neue MagentaTV 2.0 vereint ab dem 15. Februar alle relevanten TV-Inhalte und Streaming-Dienste auf einer Plattform und orientiert sich dabei noch stärker an den Wünschen der Kundinnen und Kunden. So ist das weiterentwickelte MagentaTV über die Benutzeroberfläche deutlich einfacher zu bedienen und passt sich individuellen Bedürfnissen noch besser an.

Alles auf einen Blick bei höherer Leistung

Das neue MagentaTV läuft auf der Android-Plattform von Google, wodurch das System deutlich schneller reagiert und Ladezeiten gleichzeitig kürzer ausfallen. Mit der neuen persönlichen Startseite lassen sich Lieblings-Apps ganz nach eigenen Vorlieben für den Direkteinstieg anordnen, um ähnlich wie beim Smartphone auf favorisierten Content zuzugreifen. Oft genutzte Inhalte erscheinen zudem automatisiert weiter vorne.

Die intelligente Suchfunktion, die auch per Sprachassistent nutzbar ist, funktioniert übergreifend für Fernseh- und Streaming- bzw. Partner-Inhalte. Ab sofort erscheinen zudem alle relevanten Informationen zu einem Format direkt auf einen Blick: Die kostenlose Verfügbarkeit bei MagentaTV oder Partnern ist mit einem grünen Haken gekennzeichnet. Mit nur einem Klick kann man anschließend auswählen, auf welcher Plattform die Wiedergabe starten soll.

Weitere Neuerungen und Tarif-Update

Bei der Einführung des neuen MagentaTV wird zudem die Megathek, das inkludierte Streaming-Angebot mit einer großen Auswahl an kostenlosen Serien und Filmen, in MagentaTV+ umbenannt. Auch bei den Tarifmodellen gibt es Neuerungen: Die heutigen Tarife MagentaTV MegaStream, MagentaTV Smart sowie MagentaTV Basic wird es auch mit dem neuen MagentaTV geben. Neu hinzu kommt der Tarif MagentaTV SmartStream. Dieser bündelt die werbeunterstützten Versionen von Netflix, Disney+ und RTL+ zu einem monatlichen Grundpreis von 17 Euro. Zusätzlich wird der All-in Tarif MagentaTV Megastream durch die Inklusivleistung RTL+ Max ohne Musik aufgewertet.

So ist das neue MagentaTV nutzbar

Die Verwendung des neuen MagentaTV 2.0 ist mit dem Apple TV 4K, dem Fire TV Stick oder der aktuellen Telekom-Hardware (MagentaTV One, MagentaTV Stick) möglich. Über TV-Receiver mit Festplatte (MR400/401/601 Sat, MagentaTV Box) und deren Zweitreceiver (MR 200/201 Box PLAY) ist die Nutzung nicht möglich. Personen, die über diese Geräte MagentaTV nutzen, wird der Wechsel auf das neue MagentaTV mit der MagentaTV One empfohlen. Die Tarife MagentaTV Smart und höherwertig sind wie bisher mit einem MagentaZuhause Anschluss oder mit jedem anderen Internet-Anschluss kombinierbar. Weitere Informationen gibt es auf der Produktseite von MagentaTV 2.0.