Apple TV+: Das sind die neuen Filme und Serien für 2024

Apple hat gestern eine Vorschau auf neue und wiederkehrende Serien und Filme gegeben, die in diesem Frühjahr und Sommer über den eigenen Streaming-Dienst Apple TV+ verfügbar sein werden.

In diesem Jahr wird Apple TV+ das preisgekrönte Angebot an Originalserien um mit Spannung erwartete neue Serien erweitern, darunter „The New Look“, „The Dynasty: New England Patriots“, „Constellation“, „The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin“, „Manhunt“, „Palm Royale“, „Sugar“, „Franklin“, „Dark Matter“, „Presumed Innocent“, „Land of Women“ und mehr. Darüber hinaus können sich die Fans auf neue Staffeln bekannter Titel wie „Loot“, „The Reluctant Traveler With Eugene Levy“, „The Big Door Prize“, „Acapulco“, „Trying“ und noch mehr beliebte Peanuts-Originale freuen.

Zu den ersten Highlights der kommenden Wochen gehört die neue Serie „The New Look“, die am 14. Februar 2024 Premiere feiert und von Apple als „eine fesselnde neue historische Dramaserie von Todd A. Kessler“ beschrieben wird. Emmy-Award-Gewinner Ben Mendelsohn als Christian Dior und Oscar-Preisträgerin Juliette Binoche als Coco Chanel werden in den Hauptrollen zu sehen sein. Inspiriert von wahren Begebenheiten und ausschließlich in Paris gedreht, erzählt „The New Look“ die Geschichte, wie die Modeschöpfer Christian Dior, Coco Chanel und ihre Zeitgenossen die Schrecken des Zweiten Weltkriegs überstanden und die moderne Mode begründeten. Die 10-teilige Dramaserie wird ihr weltweites Debüt mit den ersten drei Episoden am Mittwoch, den 14. Februar 2024, auf Apple TV+ geben, gefolgt von einer Episode jeden Mittwoch bis zum 3. April.

American Football-Fans können sich im Februar zudem auf „The Dynasty: New England Patriots“ freuen, ein 10-teiliges Dokumentarfilm-Event von Brian Grazer und Ron Howards Imagine Documentaries. Die Dokuserie zeigt den Aufstieg der dominierenden Sportdynastie des 21. Jahrhunderts, den New England Patriots. Die weltweite Premiere von „The Dynasty“ findet am Freitag, den 16. Februar statt: Sie bringt den ehemaligen Quarterback Tom Brady, den Trainer Bill Belichick und den Besitzer Robert Kraft mit einer Vielzahl von Mitwirkenden zusammen, um die Geschichte der bemerkenswerten Herrschaft des Teams zu erzählen.

Zu den weiteren neuen Releases zählen:

„Constellation“ (Premiere am 21. Februar 2024): Ein neuer, achtteiliger, auf einer Verschwörung basierender Psychothriller mit Noomi Rapace und dem für den Emmy Award nominierten Jonathan Banks in den Hauptrollen.

„Messi’s World Cup: The Rise of a Legend“ (Premiere am 21. Februar 2024): Der mit Spannung erwartete vierteilige Dokumentarfilm begleitet den achtfachen Ballon d’Or-Gewinner Lionel Messi durch seine sensationelle Karriere, einschließlich seiner fünf Teilnahmen an FIFA Fussball-Weltmeisterschaften und seinem Sieg bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022 in einem der spannendsten Endspiele der Geschichte.

„The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin“ (Premiere am 1. März 2024): Eine neue, sechsteilige Comedy-Abenteuer-Serie mit Noel Fielding in der Hauptrolle des legendären britischen Straßenräubers.

„Manhunt“ (Premiere 15. März 2024): Eine neue, siebenteilige Krimiserie mit dem Emmy-Preisträger Tobias Menzies in der Hauptrolle. Basierend auf dem mit dem Edgar Award ausgezeichneten und von der New York Times zum Bestseller gekürten Sachbuch des Autors James L. Swanson ist „Manhunt“ ein Verschwörungsthriller über eines der bekanntesten, aber am wenigsten verstandenen Verbrechen der Geschichte: die erstaunliche Geschichte der Jagd auf John Wilkes Booth nach dem Attentat auf Abraham Lincoln.

„Palm Royale“ (Premiere am 20. März 2024): „Palm Royale“ ist eine echte Außenseitergeschichte, die Maxine Simmons (Kristen Wiig) bei ihren Bemühungen begleitet, in die High Society von Palm Beach einzudringen. Während Maxine versucht, die undurchlässige Grenze zwischen den Besitzenden und den Habenichtsen zu überwinden, stellt „Palm Royale“ die gleiche Frage, die uns auch heute noch beschäftigt: „Wie viel von dir selbst bist du bereit zu opfern, um das zu bekommen, was jemand anderes hat?“ Palm Royale“ spielt im Pulverfassjahr 1969 und ist ein Zeugnis für jeden Außenseiter, der um seine Chance kämpft, wirklich dazuzugehören.

„Sugar“ (Premiere am 5. April 2024): „Sugar“, ein neues achtteiliges Drama mit Colin Farrell in der Hauptrolle, wird mit den ersten drei Episoden am Freitag, den 5. April 2024, auf Apple TV+ sein globales Debüt feiern, gefolgt von einer neuen Episode pro Woche jeden Freitag. Die Serie ist eine zeitgemäße, einzigartige Interpretation eines der beliebtesten und bedeutendsten Genres der Literatur-, Film- und Fernsehgeschichte: die Geschichte eines Privatdetektivs.

„Girls State“ (Premiere am 5. April 2024): Unter der Regie der preisgekrönten Filmemacher Jesse Moss und Amanda McBaine und in Zusammenarbeit mit dem Concordia Studio des Oscar-Preisträgers Davis Guggenheim folgt der Dokumentarfilm 500 Teenager-Mädchen aus ganz Missouri, die eine Woche lang in ein ausgeklügeltes Labor der Demokratie eintauchen.

„Franklin“ (Premiere am 12. April 2024): Basierend auf dem Buch der Pulitzer-Preisträgerin Stacy Schiff, „A Great Improvisation: Franklin, Frankreich und die Geburt Amerikas“, erzählt „Franklin“ die aufregende Geschichte des größten Spiels in Benjamin Franklins (gespielt von Michael Douglas) Karriere. Im Dezember 1776 ist Franklin weltberühmt für seine elektrischen Experimente, doch seine Leidenschaft und seine Macht werden auf die Probe gestellt, als er sich – während das Schicksal der amerikanischen Unabhängigkeit auf dem Spiel steht – auf eine geheime Mission nach Frankreich begibt.

„Dark Matter“ (Premiere am 8. Mai 2024): Dark Matter“ wurde als einer der besten Science-Fiction-Romane des Jahrzehnts gefeiert und ist eine Geschichte über den Weg, den man nicht geht. Die Serie folgt Jason Dessen (gespielt von Joel Edgerton), einem Physiker, Professor und Familienvater, der eines Nachts auf dem Heimweg durch die Straßen von Chicago in eine alternative Version seines Lebens entführt wird. Das Wunder verwandelt sich schnell in einen Albtraum, als er versucht, in seine Realität zurückzukehren, inmitten der verblüffenden Landschaft von Leben, die er hätte leben können.

„Presumed Innocent“ (Premiere am 14. Juni 2024): „Presumed Innocent“ ist eine neue achtteilige Serie mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle, die von David E. Kelley und dem ausführenden Produzenten J.J. Abrams produziert wird und auf dem gleichnamigen New York Times-Bestseller von Scott Turow basiert. Der neue Thriller wird sein weltweites Debüt auf Apple TV+ geben.

„Land of Women“ (Premiere im Sommer 2024): In „Land of Women“ spielt Eva Longoria Gala, eine New Yorker Hausfrau, deren Leben auf den Kopf gestellt wird, als ihr Mann die Familie in finanzielle Unregelmäßigkeiten verwickelt und sie gezwungen ist, zusammen mit ihrer alternden Mutter (Carmen Maura) und ihrer Tochter im College-Alter (Victoria Bazúa) aus der Stadt zu fliehen. Um den gefährlichen Kriminellen zu entkommen, bei denen Galas inzwischen verschwundener Ehemann Schulden hat, verstecken sich die drei Frauen in demselben charmanten Weinort in Nordspanien, aus dem Galas Mutter vor 50 Jahren geflohen ist und geschworen hat, niemals zurückzukehren.

Alle Neuheiten und wiederkehrende Inhalte bei Apple TV+ hat der Konzern ausführlich im Pressebereich aufgeführt. Apple TV+ kann aktuell in über 100 Ländern weltweit gebucht werden und kostet in Deutschland 9,99 Euro/Monat. Wer ein qualifiziertes neues Gerät (iPhone, iPad, Apple TV oder Mac) erwirbt, erhält den Streamingdienst drei Monate lang gratis. Einen kurzen Trailer zu den Neuerscheinungen bei Apple TV+ findet ihr abschließend unter dem Artikel.