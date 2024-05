MagentaTV ausprobiert: Hier seht ihr alle Spiele der Fussball-EM

Bei uns in der appgefahren-Redaktion setzen die Kollegen gerne auf den TV-Streaming-Dienst waipu.tv, wenn es darum geht, auf allen Apple-Geräten fernsehen zu können: Der Anbieter wartet immer wieder mit guten Angeboten für vergünstigte Jahres-Abos auf. Mit dem Wegfall des Nebenkostenprivilegs und der damit verbundenen freien Wahl des Kabelanschlusses von Mietern und Mieterinnen ab dem 1. Juli 2024 gibt es nun die Option, den TV-Anbieter individuell auszuwählen und statt Kabelgebühren auf Internet-TV-Streaming zu setzen.

Neben den beiden bekannten Anbietern waipu.tv und Zattoo mischt auch seit einiger Zeit die Deutsche Telekom mit ihrem Angebot MagentaTV auf dem Markt mit. Insbesondere, da nun ab dem 14. Juni dieses Jahres auch die Fussball-EM in Deutschland ansteht und zudem das Nebenkostenprivileg ab dem 1. Juli 2024 abgeschafft wird, lohnt es sich, auch auf MagentaTV zu schauen: Denn die Telekom beziehungsweise MagentaTV hat sich die Übertragungsrechte aller 51 EM-Live-Partien gesichert. Möchte man also nicht nur die Spiele des deutschen Teams bei den Öffentlich-Rechtlichen oder bei RTL schauen, sondern auch andere Begegnungen in voller Länge genießen, ist MagentaTV die richtige Wahl. Der Anbieter zeigt unter anderem vier Vorrundenspiele und ein Achtelfinale exklusiv.

MagentaTV lässt sich sowohl als bereits bestehender Internet-Kunde bzw. Kundin der Telekom, als auch ohne bestehenden Vertrag bei der Telekom online buchen. Der Streamingdienst bietet über 150 TV-Sender in HD, eine kostenlose Serien-, Filme- und Doku-Mediathek namens „MagentaTV+“ sowie eine Möglichkeit, Extras wie Disney+, RTL+ und Netflix hinzubuchen zu können. Darüber hinaus stellt MagentaTV Services wie eine EPG-Programmübersicht, einen Aufnahmespeicher, zeitversetztes Fernsehen sowie On-Demand-Schauen von ausgewählten Inhalten bis sieben Tage nach Ausstrahlung an. Je nach gewähltem Tarif sind zudem zwei bzw. drei parallele Streams möglich.

MagentaTV: Mobile Nutzung und im EU-Ausland ohne Zusatzkosten möglich

Ein weiterer großer Vorteil von MagentaTV ist der im Tarif inbegriffene Zugriff auch von unterwegs – waipu.tv beispielsweise verlangt für die Nutzung außerhalb des eigenen WLAN-Netzwerks zusätzliche Gebühren, wenn man unterwegs im mobilen Datennetzwerk auf das TV-Streaming zugreifen möchte. Bei MagentaTV ist auch die Verwendung im EU-Ausland ohne Probleme möglich. Sollte man zuvor noch nicht bei der Telekom registriert sein, braucht es einen einmaligen Abgleich der Kundendaten, so dass festgestellt werden kann, dass man in Deutschland ansässig ist. Außerhalb der EU kann man MagentaTV nicht verwenden.

Ich war bislang noch nicht Kundin von Magenta bzw. der Telekom und habe nun seit einigen Wochen den kleinsten Tarif, MagentaTV Flex, ausprobiert. Dieser kostet 10 Euro/Monat und lässt sich monatlich kündigen. Inbegriffen sind dort über 150 TV-Sender in HD, darunter auch die Privatsender RTL, Sat1 und ProSieben sowie ein Aufnahmespeicher von 50 Stunden. Bucht man die optionalen Streamingdienste Netflix (+4,99 Euro/Monat) und Disney+ (+5,99 Euro/Monat) im jeweils werbeunterstützten Abo hinzu, zahlt man für MagentaTV Flex 20,98 Euro/Monat. Alternativ gibt es noch Tarife mit 24-monatiger Laufzeit, in denen dann standardmäßig auch RTL+ Premium inbegriffen ist. Auch hier starten die Preise ab 10 Euro/Monat samt zubuchbarer Streaming-Dienste.

Apps für fast jedes Gerät vorhanden

Wer wie ich im Alltag auf Apple-Geräte setzt, kann MagentaTV nicht nur über eine iPhone- und iPad-App (App Store-Link), sondern auch auf dem Apple TV 4K und AppleTV HD mit entsprechenden Anwendungen verwenden. Die Telekom bietet darüber hinaus eigene Hardware an, darunter den MagentaTV Stick, der sich entweder einmalig erwerben oder mieten lässt. Zudem gibt es Apps für SmartTVs von Samsung (ab Baujahr 2018) oder Android TV von Sony, Philips, Panasonic, Xiaomi (ab Android OS Version 7.1). Weiterhin unterstützt wird der Amazon Fire TV Stick (ab Fire OS 6) und Chromecast mit Google TV 4K und HD. Auf dem MacBook oder iMac kann man die Webanwendung von MagentaTV verwenden, und auch unter Android gibt es eine eigene App.

Ich habe MagentaTV auf meinem iPhone 15 Pro, dem iPad Pro 11″ und meinem Apple TV 4K installiert und in den vergangenen Wochen intensiv für TV-Streaming, das Aufnehmen von Sendungen und den Abruf von Filmen und Serien aus der MagentaTV+ Mediathek (vormals als „Megathek“ bekannt) genutzt. Auch im Ausland während eines Urlaubes in Dänemark konnte ich das TV-Streaming mit meinem mitbrachten Apple TV 4K ebenfalls ausprobieren, ebenso auch das Streaming im mobilen Datennetzwerk über einen mobilen Hotspot meines iPhones nutzen. Bei allen Anwendungsbeispielen gab es keinerlei Probleme mit der Bild- und Tonqualität, die Streams liefen stabil und in guter HD-Qualität. Unterwegs ist die Auflösung natürlich auch abhängig von der Leistungsfähigkeit des Mobilfunknetzes – mit LTE oder 5G sollte man allerdings keinerlei Schwierigkeiten haben, einen stabilen Stream aufrechtzuerhalten.

MagentaTV-App wurde komplett überarbeitet

MagentaTV hat vor kurzem zudem die eigene App komplett überarbeitet und als neue Version in den jeweiligen App Stores veröffentlicht. Sie verfügt neben einer großen Header-Ansicht mit neuen oder interessanten Inhalten in einem Karussell auch über Schnellzugriffs-Buttons, beispielsweise „TV“, „Sport“, „Kids“, „Heimkino“ und „MagentaTV+“. Auch eigene Streaming-Dienste wie DAZN, Amazon Prime Video, Disney+, Netflix und Apple TV+, sowie Mediatheken von ARD und ZDF, können für einen schnelleren Zugriff auf den Startbildschirm gelegt werden. Möchte man nach ganz bestimmten Inhalten Ausschau halten, hilft die integrierte Suchfunktion. Und auch Bezahl-Inhalte wie Einzelfilme im Einmalkauf oder zum Ausleihen sind integriert. Erfreulicherweise zeigt die MagentaTV-App über ein grünes Häkchen bei Inhalten direkt an, ob diese im gewählten Tarif integriert sind oder zusätzlich erworben werden müssen.

Für mich persönlich ist auch die eigene Merkliste, die man unter „Meins“ auf dem Startbildschirm findet, eine echte Bereicherung. Beim Stöbern in den Kategorien finden sich schnell kleine Schätze oder interessante Inhalte, die man sich in diesem Bereich für das spätere Ansehen vormerken kann. MagentaTV hält einige Exklusives im Film- und Serienbereich bereit, darunter die Serie „Daryl Dixon“ aus dem The Walking Dead-Universum, die fünfte Staffel von „Fargo“ oder der Film „The Quiet Girl“, und wartet auch mit bekannten und erfolgreichen Inhalten wie „Der Untergang“, Das weiße Band“, „Gegen die Wand“, „Yellowstone“, „Black Sails“, „Der weiße Hai“, „Pulp Fiction“, „Das Schweigen der Lämmer“, „Der Hobbit“ und mehr auf.

Zur EM: Preisaktion der Telekom für MagentaTV mitnehmen

Wer Interesse an MagentaTV hat, kann aktuell noch von einer Preisaktion der Telekom profitieren: Der Tarif MagentaTV Smart mit 24-monatiger Laufzeit integriert drei parallele Streams, über 150 TV-Sender, RTL+ Premium und einen Aufnahmespeicher von 100 Stunden zu einem Preis von 10 Euro pro Monat. Bei Buchung gibt es die ersten sechs Monate geschenkt, so dass man erst ab dem 7. Monat die 10 Euro/Monat zahlt. Effektiv sind es also 7,50 Euro/Monat über die 24-monatige Mindestvertragslaufzeit. Auch hier kann der Tarif um optionale Videostreaming-Dienste erweitert werden, sofern man dies wünscht.