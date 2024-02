CarPlay: iOS 17.4 zeigt auch Fahrzeuginformationen an

Mit der neuen iOS-Version 17.4 kommen auch weitere native Apps, die CarPlay erweitern. Noch in diesem Jahr könnt ihr euch über Features wie Klimanlagen-Steuerung, Rückfahrkamera- und Reifendruckanzeige freuen – allerdings nur, wenn ihr euch auch ein neues Auto zulegt, das mit der neuesten Version von CarPlay kompatibel ist.

Redakteure von MacRumors haben im Code von iOS 17.4 acht neue Icons aufgetan, die für Apps verwendet werden, die den Leistungsumfang der CarPlay-Software erweitern. So könnt ihr auf für die Fahrt relevante Informationen zugreifen und über CarPlay mit dem Autoradio, den Kameras, Akkus, Einstellungen und anderen Teilsystemen des Fahrzeugs interagieren.

Wie Apple bestätigte, soll die neue Version von CarPlay tief in das Fahrzeugsystem integriert sein und mit den Fahrzeugsensoren interagieren. Erst dadurch wird es möglich, mit dem neuen CarPlay Fahrzeugfunktionen direkt über die CarPlay-Oberfläche zu steuern oder Informationen wie Kraftstoffstand, aktuelle Geschwindigkeit und Co. anzeigen zu lassen. Mit der aktuellen Version von CarPlay geht das nicht.

Diese acht neuen Apps sind an Bord

Die folgenden acht Apps hat MacRumors im iOS-17.4-Code gefunden:

Auto Settings (Automatische Einstellungen): Mit dieser App könnt ihr gekoppelte iPhones verwalten und Fahrzeugeinstellungen anpassen

Car Camera (Auto-Kamera): Lasst euch das Bild der Rückfahrkamera des Fahrzeugs anzeigen.

Charge (Aufladen): Zeigt den Akkustand bei E-Autos an, ebenso den Ladestatus, die verbleibende Zeit bis zum vollständigen Aufladen des Akkus und vieles mehr.

Climate (Klima): Einstellen der Temperatur der Klimaanlage oder Heizung, der Gebläsegeschwindigkeit, der Sitzheizung, des beheizten Lenkrads und vieles mehr.

Closure (Schließen): Diese App zeigt an, ob eine der Fahrzeugtüren geöffnet ist, und kann auch Fahrzeugwarnsymbole anzeigen.

Media (Medien): Damit könnt ihr auf FM/AM-Radiosender und Medienoptionen wie SiriusXM zugreifen. Aus einer Liste von Musikgenres wie „Top 40" und „Rock" könnt ihr ebenfalls Musik auswählen.

Tire Pressure (Reifendruck): Zeigt den Luftdruck für jeden Reifen an und gibt Warnungen bei niedrigem Druck, hohem Druck und platten Reifen.

Trips (Fahrten): Zeigt Fahrstatistiken wie die Durchschnittsgeschwindigkeit des Fahrzeugs, die Kraftstoffeffizienz oder Energieeffizienz, die verstrichene Zeit, die auf einer Fahrt zurückgelegte Entfernung und mehr.

Das neue CarPlay kommt noch in diesem Jahr

Bereits 2022 hat Apple die neue CarPlay-Generation vorgestellt. In diesem Jahr soll das System nun an den Start gehen. Um das neue CarPlay jedoch nutzen zu können, braucht ihr auch ein Fahrzeug, das mit dem System kompatibel ist. Und diese Fahrzeuge erscheinen ebenfalls erst in diesem Jahr. Folgende Hersteller haben bestätigt, dass sie das optimierte CarPlay künftig unterstützen: Porsche, Aston Martin, Acura, Audi, Ford, Honda, Infinit, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Renault und Volvo.