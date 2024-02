feeeed: Ungewöhnlicher Newsfeed-Reader mit hohem Maß an Personalisierung

Wir verbringen teils Stunden am Tag damit, um uns durch Nachrichten, Timelines und Feeds zu scrollen. Sollten nicht wir selbst die Kontrolle haben, was wir uns ansehen, anstelle eines Algorithmus, der uns die Inhalte vorschreibt? Dies fragte sich der Entwickler von feeeed (App Store-Link), James Parrott, und entwickelte kurzerhand die Indie-Reader-App.

feeeed lässt sich erfreulicherweise kostenlos und ohne weitere In-App-Käufe, Werbung oder Abonnements aus dem deutschen App Store herunterladen und kann auf iPhones, iPads und dem Mac installiert werden. Dafür wird neben rund 85 MB an freiem Speicherplatz auch iOS/iPadOS 15.0 bzw. macOS 12.0 samt Apple Silicon M1-Chip oder neuer benötigt. Eine deutsche Lokalisierung gibt es bisher noch nicht.

Wie oben bereits beschrieben, kann die tägliche Flut an Nachrichten, Blogs, Newslettern, sozialen Netzwerken, YouTube-Accounts und mehr schnell überfordernd sein. An dieser Stelle setzt feeeed ein und verwaltet Feeds aus unterschiedlichsten Quellen in einer übersichtlichen Zeitleiste. Startet man feeeed zum ersten Mal, wird eines sofort klar: Die Vielfalt der Quellen, die man in dieser App kombinieren kann, ist immens.

Einbindung von Subreddits, YouTube-Kanälen, Mastodon-Profilen und mehr

Natürlich lassen sich – wie bei anderen Readern auch – beliebige RSS-Feeds als OPML-Datei abonnieren, aber man kann auch eine Vielzahl verschiedener Quellen einbinden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Newsletter über Gmail, Subreddits, YouTube-Kanäle, Twitter- und Mastodon-Profile, Hacker News, Tumblr-Blogs, TikTok-Konten und mehr. Als kleine Gimmicks steht auch das aktuelle (US-)Wetter sowie die aus Apple Health importierten täglichen Schrittzahlen zur Verfügung.

Einer besonderen Erwähnung bedarf einer speziellen Website-Integration in feeeed: Es gibt die Möglichkeit, einen Teil einer Website auszuwählen, der im eigenen Feed angezeigt werden soll. Es lässt sich ein beliebiger Bereich auf einer beliebigen Webseite auswählen, der dann regelmäßig auf der Startseite der App angezeigt wird und eignet sich perfekt, um über große Schlagzeilen oder unbekanntere Websites, die keine RSS-Feeds anbieten, auf dem Laufenden zu bleiben.

Und auch sonst hält feeeed einige spannende Optionen zur weiteren Personalisierung bereit: Wem die standardmäßig angezeigten Tabs am unteren Bildschirmrand in der App nicht passen, kann diese nach eigenen Vorlieben austauschen. Zudem lässt sich zwischen einem hellen und dunklen Modus auswählen, das App-Icon anpassen, die Highlight-Farbe in der App festlegen und bei der Darstellung der Feeds zwischen einer Kachel- und Listenansicht auswählen. Feed-Inhalte können in chronologischer Reihenfolge oder nach Relevanz angezeigt werden. Beim Auswählen eines Feed-Eintrages lässt es sich dann zum Lesen zwischen einem Reader-Modus und der Originalansicht auswählen. Feed-Inhalte können darüber hinaus geteilt oder in Widgets auf dem Homescreen angezeigt werden.

Sync per iCloud und kein Account-Zwang

Als wäre das noch nicht genug, hält feeeed auch noch eine Synchronisation per iCloud bereit und erlaubt es, Feeds aus anderen Apps, beispielsweise aus Feedly, zu importieren, oder auch die in feeeed angelegten Abonnements zu exportieren. Um feeeed nutzen zu können, ist keine Account-Erstellung oder die Nutzung bzw. der Abgleich mit externen Servern notwendig, „Private by design“, lässt dazu auch der Entwickler auf seiner Website wissen.

Wer noch einen leistungsfähigen, sehr ansehnlichen und übersichtlichen News-Reader mit vielen Möglichkeiten der Individualisierung und Einbindung von zahlreichen Quellen zum Nulltarif sucht, sollte daher feeeed auf jeden Fall genauer ansehen. Ich jedenfalls bin sehr begeistert und überlege, ob feeeed sogar meinen bisherigen Favoriten, den RSS-Reader Fiery Feeds (App Store-Link), ablösen wird.