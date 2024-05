iPhone 15 und iPhone 15 Plus: Nicht sonderlich beliebt bei US-Kundschaft

Die iPhone 15 Pro-Modelle von Apple sind die meistgekauften Smartphones in den USA im ersten Quartal dieses Jahres. Das zeigt der jüngste Bericht von Consumer Intelligence Research Partners (CIRP). Wir liefern euch die wichtigsten Zahlen der Marktanalyse.

Auf das iPhone 15 Pro und Pro Max entfallen 22 bzw. 23 Prozent aller im 1. Quartal 2024 verkauften iPhones, was einem Gesamtanteil von 45 Prozent entspricht. Das iPhone 15 Plus hatte einen Anteil von 9 Prozent an allen verkauften iPhones, während das iPhone 15 und das iPhone 14 mit einem Anteil von jeweils 14 Prozent die drittbeliebtesten Geräte sind.

Der Anteil des iPhone 15 Pro und Pro Max hat sich im Vergleich zum iPhone 14 Pro und Pro Max im gleichen Quartal des Vorjahres kaum verändert. Allerdings verzeichnete Apple einen Rückgang der Verkäufe des Basismodells des iPhone 15 im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Gesamtmix der iPhone 15-Modelle war geringer und machte 68 Prozent aller iPhone-Verkäufe aus.

iPhone 14-Modelle sind beliebter als aktuelle iPhone 15-Generation

Im Gegensatz dazu hatte die iPhone 14-Serie im ersten Quartal 2023 einen um 7 Prozent höheren Anteil an allen verkauften iPhones und machte zusammen 75 Prozent aus. Die Prozentzahlen deuten darauf hin, dass das iPhone 14 und das iPhone 14 Plus beliebter sind als das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus im entsprechenden Quartal des Vorjahres. CIRP kommentiert diese Veränderung wie folgt:

„Wir sehen dies als Fortsetzung eines Trends aus den letzten Quartalen, da die aktuellen Modelle im unteren Preissegment Anteile an ältere Modelle abgeben. Das einstige Flaggschiff, jetzt das iPhone 15, ist nicht mehr die erste Wahl, da die Pro- und Pro Max-Modelle diese Rolle übernehmen. Während die iPhone-Kameras, die Akkulaufzeit und die Haltbarkeit in den letzten zehn Jahren erheblich optimiert wurden, sind die Verbesserungen der letzten Jahre eher marginal. Das macht das aktuelle iPhone 15 noch weniger unverwechselbar.“

Vergangene Woche veröffentlichte CIRP einen Bericht, aus dem hervorgeht, dass die Zahl der iPhone-Neuaktivierungen so niedrig ist wie seit sechs Jahren nicht mehr auf dem US-Smartphone-Markt. Laut CIRP war Apples installierte Smartphone-Basis höher als die erfassten Aktivierungen, aber Apples Anteil an neuen iPhone-Aktivierungen fiel im vergangenen Jahr von 40 auf 33 Prozent. Dies weist auf eine Verschiebung weg von den höheren Marktanteilen hin, die Apple noch in früheren Jahren genoss.

Zu beachten gilt außerdem, dass die von CIRP erhobenen Zahlen sich lediglich auf den US-amerikanischen Markt beziehen. Die USA weisen traditionell hohe Absatzzahlen und Marktanteile von iPhones auf – Android-Geräte sind dort längst nicht so beliebt wie in anderen Ländern.