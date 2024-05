SwitchBot Lock Pro im Test: Klobig, funktional und mit Matter

Mittlerweile gibt es zahlreiche smarte Türschlösser, wobei Nuki sicherlich zu den Vorreitern zählt und auch bei mir Zuhause an der Wohnungstür zum Einsatz kommt. Das Problem bei der Vielzahl an Smart Locks ist, dass wir einfach zu wenig Türen zur Verfügung haben. Für das SwitchBot Lock Pro (Amazon-Link) habe ich daher meine Tür von Garage zum Keller ausgewählt, die allerdings ein paar Eigenheiten hat. Dazu gleich mehr.

SwitchBot Lock Pro kann man ohne bohren installieren

Das größtenteils aus Aluminium gefertigte Türschloss macht einen sehr hochwertigen Eindruck, allerdings auch einen sehr klobigen. Mit Abmessungen von 120 x 59 x 83,9 Millimeter ist das SwitchBot Lock Pro im Vergleich zu anderen Türschlössern deutlich größer, außerdem ist derzeit nur eine schwarze Version erhältlich.

Die Montage an der Tür ist ein Kinderspiel, da man die Bohrmaschine nicht anfassen muss. Je nach Zylinder müsst ihr aus zwei Montageplatten wählen, die ihr entweder mit drei kleinen Schrauben am Zylinder oder mit einer Kleberplatte sicher befestigt. Das Schloss selbst muss man dann auf den Schlüssel stecken und mit vier kleinen Schrauben fixieren. Dabei bleibt der Schlüssel von innen stecken und der Motor im Schloss dreht diesen und kann auch die Falle ziehen.

Genau aus diesem Grund sollte man auch auf einen Schließzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion setzen, den man von beiden Seiten schließen kann, auch wenn ein Schlüssel auf der anderen Seite steckt. Zusätzlich liegt ein kleiner Magnet dem Lieferumfang bei, der als Sensor fungiert und den Status der Tür abfragen kann. Den Sensor klebt man in Höhe des Schlosses auf den Türrahmen, wobei bei meiner Tür der Rahmen tiefer liegt und ich aus diesem Grund mit Unterlegplatten arbeiten musste.

Einrichtung in der SwitchBot-App

In der SwitchBot-App (App Store-Link) müsst ihr euch ein kostenloses Konto anlegen und könnt dann euer Schloss registrieren. Die App scannt per Bluetooth in der Nähe befindliche Geräte und ihr müsst einfach der Schritt-für-Schritt-Anleitung folgen. Im Anschluss erfolgt die Kalibrierung, bei der ihr auch wählen könnt, dass beim Aufschließen die Falle gezogen wird. Die Dauer lässt sich auch angeben.

Bei meiner Tür zwischen Garage und Keller kann ich die Falle leider nicht ziehen, aber das liegt daran, dass auf beiden Seiten ein Türgriff ist und das Schloss entsprechend blockiert. Das ist für mich in Ordnung, da ich die Tür mit dem SwitchBot Lock Pro aufschließe und mit dem Türgriff Zugang erhalte.

Die SwitchBot-App ist einfach gestaltet und macht die Einstellungen schnell zugänglich. Auf dem Startbildschirm könnt ihr die Tür öffnen und abschließen und auf ein mögliches Keypad zugreifen. Die Details zum Keypad gibt es gleich, denn auch dieses habe ich in Benutzung.

Türschloss wird mit vier Batterien betrieben

Das SwitchBot Lock Pro wird mit vier AA-Batterien betrieben, die einfach hinter einer magnetischen Abdeckung zugänglich sind. Das macht einen Tausch besonders einfach, wobei das Schloss immer etwas Saft übrig lässt, um die Notentriegelung zu betätigen. Wer möchte, kann natürlich auch Akkus einsetzen, im Lieferumfang sind vier normale Batterien mit dabei.

In den Einstellungen könnt ihr die Dauer der Falle einstellen sowie die Schnell-Taste konfigurieren. Mit einem Klick auf die Taste am Schloss könnt ihr zum Beispiel das Schloss verriegeln. Als Auslöser kann man einen einfachen oder einen doppelten Klick festlegen. Cool: Da der Türsensor den Status der Tür erfasst, schickt die App Benachrichtigungen, wenn die Tür zum Beispiel zu lange aufsteht.

Auto-Lock ist verfügbar, ein Auto-Unlock gibt es nicht

Mit dem Auto-Lock könnt ihr bequem die Tür hinter euch abschließen. Wenn ihr das Haus verlasst, kann das SwitchBot Lock Pro automatisch nach einer definierten Zeit hinter euch abschließen. Das ist praktisch, allerdings gibt es keinen Auto-Unlock, wenn man wieder nach Hause kommt.

Und das ist auch mein größter Kritikpunkt, da ein Auto-Unlock meiner Meinung nach zu einem smarten Schloss dazugehört. Kommt man mit vollen Händen Zuhause an, kann man durch einen Auto-Unlock die Tür automatisch öffnen. Das ist mit dem SwitchBot Türschloss leider nicht möglich. Die Hersteller haben bestätigt, dass sie die Funktion evaluieren, allerdings sollte man ein Produkt immer nur dann kaufen, wenn man mit den Funktionen zufrieden ist, die ausgeliefert werden. Auf Versprechen von Herstellern sollte man nicht hoffen.

SwitchBot Lock Pro mit Matter in HomeKit einrichten

Für die Verbindung mit Matter benötigt man zwingend den SwitchBot Hub Mini, der auch für den Fernzugriff zuständig ist. Der Hub lässt sich in der SwitchBot-App anmelden und mit dem Matter-Code bringt ihr das Türschloss in HomeKit. Das funktioniert problemlos und hat beim ersten Mal geklappt. Gleichzeitig ist eine HomeKit-Steuerzentrale notwendig, zum Beispiel ein HomePod oder ein Apple TV.

In HomeKit könnt ihr das Türschloss steuern, bisher beherrscht HomeKit allerdings nur das Öffnen und Schließen. Den Status „Falle ziehen“ gibt es in HomeKit noch nicht, durch die Anstrengungen von Nuki wird sich das mit Matter 1.3 aber bald ändern.

Der Hub Mini ist wirklich sehr klein und erlaubt auch die Steuerung aus der Ferne. Da alles für einen Auto-Unlock vorhanden ist, frage ich mich, warum diese Funktion nicht integriert wurde.

SwitchBot Lock Pro bietet zahlreiche Zutrittsmöglichkeiten

Per Bluetooth könnt ihr das SwitchBot Lock Pro steuern, ist der Hub Mini im Einsatz, funktioniert das auch über WLAN. Von innen könnt ihr den Knopf manuell drehen und so die Tür öffnen oder abschließen. Natürlich funktioniert das auch per App, zudem bietet SwitchBot weitere Möglichkeiten an.

Das SwitchBot Keypad ist die perfekte Ergänzung und lässt sich ebenfalls ohne bohren montieren. Ich habe das ansehnliche Keypad einfach auf die Tür geklebt, jedoch ist auch eine Montage mit Schrauben möglich. Da das Keypad über einen Fingerabdrucksensor verfügt, könnt ihr durch einfaches Auflegen eines Fingers die Tür von außen öffnen.

In der SwitchBot-App könnt ihr das Keypad anmelden und bis zu 100 Fingerabdrücke hinterlegen. Das geht permanent oder temporär. Außerdem lassen sich Fingerabdrücke löschen, wenn ihr den Zugriff wieder sperren wollt. Die Einrichtung ist schnell erledigt und das Scannen von Fingerabdrücken durch mehrfaches Auflegen einfach. Das Schloss reagiert schnell, es vergehen circa 2-3 Sekunden, bis das Schloss aufschließt.

Per PIN die Tür öffnen

Gleichzeitig könnt ihr einen numerischen Code für den Zutritt hinterlegen. Wenn ihr beispielsweise die PIN 123456 hinterlegt, könnt ihr vor und nach der Pin zufällige Zahlen eintippen und das Schloss erkennt eure PIN trotzdem. Das soll verhindern, dass eure PIN ausgespäht werden kann. Tippt ihr also 45912345644 ein, öffnet das Schloss eure Tür, da es die PIN enthält.

Das Keypad ist nicht nur eine Empfehlung für den Zutritt von außen, sondern auch dann praktisch, wenn man das Haus verlässt. Entweder man nutzt den Auto-Lock oder drückt einmal auf den Schloss-Button auf dem Keypad, um die Tür abzuschließen. Ich habe mich für letztere Aktion entschieden, was super funktioniert.

Des Weiteren bietet das SwitchBot Lock Pro eine NFC-Schnitstelle und öffnet die Tür, wenn man die Karte vor das Keypad hält. Der Vorteil hier: Geht die Karte verloren, kann man sie einfach aus der App löschen. Zudem kann man einen NFC-Tag verwenden, der durch ein Scan mit dem iPhone auch das Schloss anspricht. Das habe ich bisher nicht testen können, da ich keinen NFC-Tag vorliegend habe.

Als zusätzliche Möglichkeit sich Zutritt zu verschaffen, kann man Widgets nutzen, allerdings bietet mir mein iPhone keines für das SwitchBot Lock Pro an. Ich kann nur Widgets für möglich Sensoren wählen. Was hingegen funktioniert, ist die App für die Apple Watch.

SwitchBot Lock Pro arbeitet zuverlässig

Ich habe das SwitchBot Lock Pro jetzt ein paar Wochen im Einsatz und bin mit der Zuverlässigkeit zufrieden. Allerdings gibt es auch wenig Möglichkeiten, bei dem das Schloss den Dienst verweigern könnte. Da ich das Schloss vorwiegend per Keypad verwende und dieses per Bluetooth das Signal direkt an das Schloss sendet, habe ich bisher eine Zuverlässigkeitsquote von 100 Prozent. Der Zugriff von außerhalb könnte etwas schneller sein, kommt bei mir aber so gut wie nie zum Einsatz.

Das SwitchBot Lock Pro ist klobig und groß, sieht aber schön aus. Es ist nur in Schwarz erhältlich und sieht an weißen Türen nicht ganz so elegant aus. Wie alle smarten Türschlösser, macht auch das SwitchBot Lock Pro Geräusche bei der Arbeit. Das liegt halt daran, dass ein Motor verbaut ist und der Schlüssel gedreht wird. Die Lautstärke ist okay, ich finde das Schloss jetzt nicht besonders laut, aber auch nicht unbedingt leise.

Mein Fazit zum SwitchBot Lock Pro

Nach meinem Test kann ich festhalten, dass das SwitchBot Lock Pro hochwertig, aber klobig ist. Der Funktionsumfang ist groß und es gibt viele Möglichkeiten das Türschloss zu bedienen. Allerdings fehlt eine sehr wichtige Funktion, nämlich der Auto-Unlock. Das Keypad arbeitet hingegen zuverlässig und ist auch optisch schön anzusehen.

Mit Support für Matter könnt ihr das Türschloss zusammen mit dem Hub Mini auch in HomeKit bringen. Das eröffnet weitere Möglichkeiten, da man auch Automationen mit anderen HomeKit-Geräten einrichten kann.

Letztendlich ist auch der Preis ausschlaggebend und hier muss sich die Konkurrenz warm anziehen. Das SwitchBot Lock Pro kostet nur 139,99 Euro und kann schon jetzt mit 21 Euro Rabatt gekauft werden – aktiviert einfach den Coupon auf der Produktseite. Das Keypad Touch kostet 99,99 Euro und der Hub Mini mit Matter wird aktuell nur im Set verkauft. Im Webshop von SwitchBot könnt ihr auch das Set bestehend aus Smart Lock und Matter Bridge kaufen.

14 Bewertungen SwitchBot Smart Lock Pro - Smartes Türschloss, Elektronisches Türschloss für die... Entriegeln per Sprachbefehl unterstützt Matter: Das Lock Pro kann Matter über Hub 2 (Hub 2 ist separat zu erwerben) unterstützen, erlaubt die...

Weitreichende Kompatibilität: Die Aluminiumlegierung des Gehäuses bietet ein robusteres und langlebigeres Design. Lock Pro ist nachrüstbar und...