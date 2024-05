Spotify Supremium: Lossless Audio wohl fast fertig

Während zahlreiche Musikstreaming-Anbeiter schon verlustfreies Streaming ermöglichen, hinkt Spotify (App Store-Link) immer noch hinterher. In den letzten Monaten gab es immer wieder Hinweise auf eine Lossless-Option, wobei jetzt aufgetauchte Elemente im Code zeigen, dass ein Start kurz bevorstehen könnte.

Auf Reddit sind Screenshots zu sehen, die zeigen, dass man in der Spotify-App von 320 kbps auf die Streaming-Qualität von bis zu 1.411 kbps wechseln kann. In einem anderen Bereich wird sogar eine noch höhere Qualität mit bis zu 2.117 kbps erwähnt, was rund 16 MB Daten pro Minute verbraucht. Die Unterstützung von bis zu 24 Bit/44,1 kHz könnte auch für „begrenzte Songs“ über das FLAC-Audioformat verfügbar sein, worauf auch in früheren Spotify-Codebeispielen hingewiesen wurde.

Die Screenshots zeigen auch einen Kompatibilitätscheck, der prüft, ob das eigene Gerät und die Internetverbindung ausreichend für das Streaming in verlustfreier Qualität ist. Gleichzeitig gibt es Tipps in der App, die darauf hinweisen, dass es das beste Erlebnis gibt, wenn man die Musik offline verfügbar macht. Da Bluetooth-Kopfhörer „verlustfreien Sound nicht vollständig unterstützten“, wird empfohlen auf kabelgebundene Kopfhörer umzusteigen oder drahtlos via Spotify Connect auf passende Lautsprecher zu streamen.

Neue Lossless-Option von Spotify könnte bald erscheinen

Laut dem Reddit-Nutzer funktioniert die verlustfreie Wiedergabe noch nicht, obwohl die entsprechenden Elemente in der App schon angezeigt werden. Andere Screenshots, die angeblich den Einführungsbildschirm der mobilen App zeigen, deuten darauf hin, dass Spotify HiFi auch in „Lossless“ umbenennt wird. Lossless ist dann wohl Bestandteil des neuen Supremium-Tarifs von Spotify.

Die Neuerungen könnten darauf hinweisen, dass Spotify die Lossless-Option zeitnah einführen könnte, nachdem die Option schon mehr als drei Jahre in der Schwebe ist. Zuletzt hat ein Spotify-Offizieller gesagt, dass die Lossless-Option „irgendwann kommt„. Bleibt abzuwarten, wann Lossless endlich ausgerollt wird.