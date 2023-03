Spotify HiFi: Verlustfreies Streaming „kommt irgendwann“

Wird Spotify HiFi das gleiche Schicksal ereilen wie damals der Ladematte Apple AirPower? Angekündigt, Jahre sind vergangen, eingestellt. Glaubt man nun den Aussagen von Spotify Co-Präsident Gustav Söderström, soll das verlustfreie Streaming „auf dem Weg sein“.

„Wir haben es angekündigt, aber dann hat sich die Branche aus einer Reihe von Gründen geändert. Wir werden es tun, aber wir werden es so tun, dass es für uns und unsere Hörer Sinn macht. Die Branche hat sich verändert und wir mussten uns anpassen.“, sagte Söderström in einem Interview mit The Verge.

Eigentlich sollte Spotify HiFi schon Ende 2021 gelauncht werden, seitdem haben aber nur Apple Music und Amazon HiFi-Streaming verfügbar gemacht – und das ohne Aufpreis. Wie sich die Branche verändert haben soll begründet Söderström so: „Wir wollen es so machen, dass es für uns auch aus der Kostenperspektive funktioniert. Aus offensichtlichen Gründen darf ich mich weder zu unseren Label-Vereinbarungen noch zu dem, was andere Akteure in der Branche getan haben, äußern.“

Nach Recherchen von The Verge liegt Spotify HiFi fertig auf Halde. Die technischen Arbeiten sind seit mehr als ein Jahr abgeschlossen und Mitarbeiter können HiFi schon nutzen. Ursprünglich wollte Spotify das verlustfreie Streaming durch eine Preiserhöhung oder einen neuen Tarif einführen, doch dann mischte Apple mit und hat Lossless einfach gratis für alle Abonnenten und Abonnentinnen verfügbar gemacht. Und vermutlich wird Spotify die HiFi-Option nicht gratis bereitstellen, sondern zum geeigneten Zeitpunkt einen neuen Tarif einführen, der möglicherweise auch Spatial Audio´und Dolby Atmos bietet.

Zum Zeitplan sagte der Spotify-Manager nur, dass HiFi „irgendwann kommen wird“.