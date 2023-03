Whendy: Neues kleines Planungs-Tool strukturiert euren Tag

Der Flug geht um 11.30 Uhr, vorher muss ich aber noch den Koffer packen, frühstücken, duschen, mit Taxi zum Flughafen… Wann also aufstehen, und wie lange brauchen die einzelnen Schritte? Bei Fragen wie diesen will die kleine Zeitmanagement-App Whendy (App Store-Link) des österreichischen Entwicklers Hannes Oud helfen.

Whendy ist kostenlos für iPhones und iPads im deutschen App Store erhältlich und benötigt zur Installation nur knapp 5 MB eures Speicherplatzes sowie iOS/iPadOS 16.0 oder neuer auf dem Gerät. Alle Inhalte stehen bisher in englischer Sprache zur Verfügung. Wer möchte, kann alle Features von Whendy über einen einmaligen In-App-Kauf in Höhe von 4,99 Euro dauerhaft freischalten.

„Für viele tägliche Aufgaben ist ein richtiger Projektplaner überflüssig, ein Kalender wirkt unhandlich und eine ToDo-Liste sagt dir nicht, wann. Whendy ist ein einfaches, übersichtliches, textbasiertes Tool, mit dem du planen kannst, wann du mit welcher Aktivität beginnen musst, um pünktlich zu deinem wichtigen Ereignis zu erscheinen.“

Mit Whendy wird es leicht gemacht, einen Plan zu erstellen. Man gibt einfach die Zielzeit ein (wann startet das Boarding für den Flug?), und listet die Dauer der vorherigen Schritte auf (vom Flughafen zum Gate: 90 min, Parkplatz finden: 45 min, …, packen: 60 min). Whendy erstellt basierend auf diesen Informationen einen Zeitplan und sagt, wann man mit den einzelnen Schritten beginnen soll. Auch die Startzeit wird mitgeteilt. Wer möchte, kann die Pläne auch als formatierten Text teilen, beispielsweise, wenn man einer weiteren Person unterwegs sein wird.

Mit dem Premium-Paket von Whendy lassen sich dann auch Einträge aus dem Kalender in die App importieren, um so schnell einen neuen Plan zu erstellen, ohne die Start- oder Endzeit eingeben zu müssen. Ebenso ist auch der Export der erstellten Ereignisse in den Kalender möglich, um den Tagesplan jederzeit überblicken und Erinnerungen einstellen zu können. Der Entwickler berichtet zudem, dass das Premium-Paket für die ersten paar Male kostenlos nutzbar ist, so dass man die Features ausprobieren kann, ohne gleich einen In-App-Kauf tätigen zu müssen.