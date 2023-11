DailyFlow: Neue Task Manager- und ToDo-App mit übersichtlichem Layout

Im App Store gibt es eine Fülle von Aufgabenmanager- oder ToDo-Apps, die die eigenen Termine, Projekte und Vorhaben optimal im Blick behalten. Mit DailyFlow (App Store-Link) ist nun eine neue App für iPhones und iPads hinzugekommen, die vom Entwickler Andreas Schneider in den App Store gebracht wurde. Der Entwickler dürfte einigen von euch durch sein tolles Spiel Mahjong Master bekannt sein, über das auch wir im Jahr 2020 nach dem Erscheinen berichtet haben.

DailyFlow kann als App für iOS und iPadOS kostenlos im deutschen App Store geladen werden und benötigt dazu lediglich 8 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS bzw. iPadOS 16.2 auf dem jeweiligen Gerät. Auch eine deutsche Lokalisierung ist bereits zum Start der App im App Store vorhanden.

Die Nutzung von DailyFlow ist grundsätzlich kostenlos und ermöglicht am Anfang das Einpflegen von bis zu 30 Aufgaben mit allen Features. Danach schaltet die App in einen kostenlosen Modus, bei dem man zwar Aufgaben hinzufügen kann, diese aber bei den Features limitiert sind. So kann man beispielsweise keine Orte oder erweiterte Erinnerungen hinzufügen. Die Premium-Version lässt sich mit einem Einmalkauf für 19,99 Euro erwerben oder mit einem monatlichen (0,99 Euro) sowie jährlichen Abo (9,99 Euro) nutzen.

DailyFlow wird von Andreas Schneider und seinem Entwicklerteam als „intuitiver Lebensorganizer“ beschrieben, der dabei helfen soll, tägliche Aufgaben und Termine klar, einfach und mit Freude zu managen. DailyFlow soll dabei mehr als nur eine ToDo-Liste oder ein Kalender sein – es ist „ein umfassendes Werkzeug, das genau auf persönliche Effektivität und Benutzerfreundlichkeit abgestimmt ist“.

Die Neuerscheinung will eine nahtlose Verbindung von Aufgabenverwaltung und Kalenderfunktionen sein und nutzt dazu die intuitive Schnittstelle und innovativen Funktionen von iPhone und iPad, um ein persönliches und effektives Planungs-Tool an die Hand zu geben.

Einfachheit und gute Lesbarkeit als wichtigste Faktoren

DailyFlow entstand aus einem einfachen Bedürfnis heraus – das tägliche Leben leicht und präzise zu organisieren. Ursprünglich vom Entwickler für den persönlichen Gebrauch erstellt, wurde es schnell im Freundes und Kollegenkreis beliebt und entwickelte sich zu einer Möglichkeit für alle, die ihre täglichen Aktivitäten vereinfachen möchten.

Entwickler Andreas Schneider legte dabei vor allem Wert auf Einfachheit und gute Lesbarkeit. Auch die Farbgebung sollte eine Rolle bei der Organisation der Aufgaben und Termine sein, wie uns Andreas Schneider verraten hat: „Viele ToDo-Apps sind da einfach zu schlicht“.

Zu den Premium-Funktionen von DailyFlow gehören unter anderem das Hinzufügen von Orten zu Aufgaben, die Übernahme von Aufgabenorten aus Kontakten, erweiterte Erinnerungen vor dem eigentlichen Termin, wiederkehrende Aufgaben (täglich, wöchentlich und monatlich), Wetterdaten mit Apple WeatherKit für den Aufgabenort, das Hinzufügen von Bildern zu Aufgaben und die Zuweisung von individuellen Farben für die Aufgaben.

Der erste Eindruck von DailyFlow ist durchweg positiv: Was auffällt, ist das moderne Design und die Übersichtlichkeit. Termine und Aufgaben sind gut sichtbar als Kacheln und mit eigenen Farben dargestellt, zudem gibt es eine Kalender- und Wochenansicht. Auch die Integration von Kartenausschnitten und Wetterinfos in den Aufgabendetails sind ein tolles kleines Extra, das der App einen gewissen Pfiff verleiht. Was mir persönlich nun noch fehlt, ist eine eigene App für macOS – aber vielleicht liefert der Entwickler diese ja bald noch nach.