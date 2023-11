WiFi Signal: Erweiterte WLAN-Infos in der Mac-Menüzeile

Ich bin Kunde bei Setapp und schaue regelmäßig bei den Neuerscheinungen vorbei. Gefunden habe ich WiFi Signal. Eine kleine App, die hilfreiche Informationen zum eigenen WLAN direkt in die Mac-Menüzeile packt. WiFi Signal kann auch einzeln für 5,99 Euro über den Mac App Store gezogen werden.

WiFi Signal nistet sich in der Menüzeile ein und zeigt dort standardmäßig die Signalstärke als Icon an. Mit einem Klick öffnet sich ein kleines Fenster und ihr bekommt Informationen zum Wi-Fi angezeigt. Der Channel, die Signalstärke und auch die Geschwindigkeit werden aufgelistet, ebenso die aktuelle Verbindungsqualität. Ein kleine Graph veranschaulicht diese Werte.

WiFi Signal: Anzeige in der Menüzeile anpassen

Tolles Extra: Die Anzeige in der Mac-Menüzeile könnt ihr individualisieren. In den Einstellungen könnt ihr zwei Zeilen definieren, in denen genau die Werte angezeigt werden sollen, die euch interessieren. Mit Shortcodes könnt ihr auf Elemente wie Netzwerkname, Channel, Signalstärke, IP-Adresse und mehr zugreifen. Mit dem Kurzbefehl „%N mit %T Mbps“ wird zum Beispiel der Netzwerkanem gefolgt von der Datenrate in Mbps angezeigt (erste Zeile auf dem Screenshot).

WiFi Signal protokolliert und benachrichtigt, wenn Änderungen an der Wi-Fi Verbindung antreten. So gibt es Benachrichtigungen, wenn man sich zum Beispiel bei einem neuen Netzwerk anmeldet, die Verbindung trennt oder den Zugangspunkt wechselt. Zudem kann man sich informieren lasen, wenn die Signalstärke unter einen bestimmen Schwellenwert fällt.

Falls ihr Details euerer WLAN-Verbindung immer Blick und zudem über auffällige Änderungen informiert werden wollt, schaut euch WiFi Signal mal genauer an. Der Download ist 3 MB groß, mit 4,5 Sternen bewertet und 5,99 Euro teuer. Zudem ist WiFi Signal fortan auch Bestandteil der Software-Flatrate Setapp.