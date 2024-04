Rectangle: Fenster-Manager für macOS unterstützt haptisches Feedback

In der großen weiten Software-Welt da draußen warten viele tolle Anwendungen, die von ambitionierten Entwicklern und Entwicklerinnen kreiert und oftmals sogar zur freien Nutzung gegen eine optionale Spende angeboten werden. Ein Tummelplatz für solche Ergebnisse ist oft die GitHub-Plattform, wo auch die macOS-App Rectangle zu finden ist.

Entwickler Ryan Hanson hat schon weitere Apps für macOS ins Leben gerufen, darunter Filebar, Hyperkey und Multitouch. Auf seiner Website lässt sich auch die Open Source-App Rectangle gratis auf Macs ab macOS 10.15 und neuer herunterladen. Unterstützt werden sowohl Intel-, als auch Apple Silicon-Prozessoren.

Hanson beschreibt Rectangle als „eine Fenster-Management-App, die auf Spectacle basiert und in Swift geschrieben wurde“. Rectangle wendet sich vor allem an Mac-Power-User, die mit vielen Fenstern auf ihrem Schreibtisch zu tun haben und damit übersichtlicher und organisierter arbeiten wollen. Die Anwendung erlaubt es unter anderem, über Tastaturkürzel entsprechende Aktionen für Fenster auszulösen und auch Fenster über sogenannte „Snap Areas“ in den Ecken des Bildschirms zu verwalten.

Physische Rückmeldung beim Verschieben von Fenstern

Nun hat Hanson ein weiteres Update für das praktische macOS-Tool veröffentlicht, das Rectangle auf Version 0.77 anhebt und ein sehr praktisches Feature für User mit Apples Magic Trackpad mitbringt: Haptisches Feedback. Damit wird eine physische Rückmeldung zur Verfügung gestellt, wenn Fenster auf dem Screen verschoben werden und an einer bestimmten Stelle einrasten.

Um das neue haptische Feedback nutzen zu können, ist eine manuelle Aktivierung in den Einstellungen notwendig: Standardmäßig ist die Funktion zunächst deaktiviert. Möchte man jedoch beim „Einschnappen“ an bestimmte Bildschirmpositionen ein spürbares Feedback erhalten und so sicher sein, dass das Fenster korrekt positioniert wurde, lohnt es sich bei der Verwendung des Magic Trackpads, das Feature dort zu aktivieren. Wichtig zu wissen: In den Systemeinstellungen des Macs muss das haptische Feedback ebenfalls aktiviert sein.

Rectangle lässt sich in der Standard-Version kostenlos auf den Mac herunterladen und benötigt nur rund 3 MB eures Speicherplatzes. Auf der Entwickler-Website findet sich auch noch das Upgrade Rectangle Pro, das ein schnelleres Fenster-„Snapping“, personalisierte Kurzbefehle und mehr bietet. Rectangle Pro kann zehn Tage lang kostenlos ausprobiert werden und kostet im Anschluss einmalig 9,99 Euro.