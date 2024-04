Mit Qi2: Anker 3-in-1 Ladestation jetzt 15 Prozent günstiger

Ihr sucht eine schöne, moderne und praktische Ladestation für iPhone, Apple Watch und AirPods, die gleichzeitig Qi2 beherrscht? Dann hat Anker für euch heute den passenden Deal, da die 3-in-1 Ladestation mit 15 Prozent Rabatt angeboten wird. Aktiviert dazu einfach den Coupon auf der Produktseite und bezahlt an der Kasse nur 84,99 Euro (Amazon-Link). Ihr könnt zwischen einer weißen und schwarzen Ausführung wählen.

Der Vorteil auch: Im Set ist ein 40 Watt starkes Netzteil sowie ein USB-C Kabel enthalten und ihr könnt eure Geräte sofort aufladen. Das iPhone wird nicht nur per MagSafe gehalten, sondern auch via Qi2 mit schnellen 15 Watt aufgeladen. Da die Station zudem über eine MFi-Zertifizierung für den Apple Watch Ladepuck verfügt, könnt ihr eine Watch 7 und neuer ebenfalls schnell aufladen. Die Apple Watch Series 9 ist so innerhalb von nur 30 Minuten von 0 auf 48 Prozent geladen. Auf dem runden Standfuß könnt ihr zusätzlich die AirPods ablegen und kabellos mit Storm versorgen.

Ladestation von Anker ist hochwertig gefertigt

Ankers Ladestation ist mit 450 Gramm nicht leicht und misst insgesamt 140 x 140 x 165 Millimeter. Ob auf dem Schreibtisch, auf einem Sideboard oder auf dem Nachttisch, die MagGo Ladestation macht überall eine gute Figur. Die neusten Techniken lassen sich die Hersteller bezahlen, dafür seid ihr aber für die Zukunft gut aufgestellt. Denkt an den aktuellen Gutschein und zahlt an der Kasse nur 84,99 Euro statt 99,99 Euro.