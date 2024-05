Amazfit Bip 5 Unity: Neue Einsteiger-Smartwatch mit ZeppOS 3.0 vorgestellt

Der Hersteller Amazfit ist bereits seit einigen Jahren wiederkehrender Gast in unseren Artikeln: Die Smartwatches des Unternehmens bieten in vielen Fällen preisgünstigere Alternativen zur Apple Watch. Mit der Amazfit Bip 5 Unity ist nun ein ganz neues Modell erschienen, dass sich an Neulinge und preisbewusste User im Smartwatch-Bereich richtet, und zudem als zweites Gerät des Hersteller auf das neue Betriebssystem ZeppOS 3.0 setzt.

Die Amazfit Bip 5 Unity verfügt über ein 1,91-Zoll-TFT-Display mit 260 ppi Auflösung, was alle wichtige Gesundheitsdaten anzeigt, Nutzer und Nutzerinnen in herunterladbare Mini-Apps eintauchen lässt und sicherstellt, dass keine wichtige Benachrichtigung verpasst wird. Das Display ist eingebettet in einen Edelstahlrahmen und kann über 100 verschiedene, vom Hersteller zur Verfügung gestellte Watchfaces anzeigen. Mit 10 mm Dicke und einem Gewicht von 25 Gramm ist die Amazfit Bip 5 Unity zudem ein Leichtgewicht am Handgelenk.

Die Amazfit Bip 5 Unity ist nach der Amazfit Balance bereits das zweite Gerät, das mit ZeppOS 3.0 eingeführt wurde. Mit diesem voll auf Gesundheit ausgerichteten Betriebssystem können User eine verbesserte Interaktion und über 70 herunterladbare Mini-Apps erleben, auf Spiele und Zifferblätter zugreifen – wobei viele speziell für diese Generation von ZeppOS entwickelt wurden.

Über 120 Sportmodi und automatische Trainingserkennung

Die Amazfit Bip 5 Unity verfügt zudem über mehr als 120 Sportmodi, eine automatische Trainingserkennung für sechs Sportarten (Outdoor Laufen, Laufband Laufen, Outdoor Gehen, Indoor Gehen, Rudergerät und Cross-/Elipsentrainer), und kann die Herzfrequenz, Blutsauerstoff-Sättigung und Stressfaktoren tracken. Darüber hinaus ist eine detaillierte Schlafüberwachung mit an Bord. Die Fitnessdaten können mit unter anderem mit Apple Health, Komoot, Strava, Adidas Running und Google Fit abgeglichen werden.

Nutzer und Nutzerinnen können außerdem über die Amazfit Bip 5 Unity ganz entspannt auf Deutsch ihren Lebensstil steuern, da das Gerät mit integriertem Mikrofon samt Lautsprecher sowohl Bluetooth-Telefonie über Bluetooth 5.2 BLE als auch den Amazon Alexa-Sprachassistenten unterstützt. Je nach gewählten Einstellungen soll der Akku der Neuerscheinung bis zu elf Tage lang bei normaler Nutzung durchhalten. Für einen universellen Einsatz verfügt die Smartwatch über die Wasserbeständigkeitsklasse IP68.

Die Amazfit Bip 5 Unity ist ab sofort auf der offiziellen Amazfit-Website und bei Amazon zum Preis von 69,90 Euro erhältlich. Es stehen zwei Farbvarianten mit schwarzem oder grauem Silikon-Armband zur Verfügung.

