Apples Smart Folio für die neuen iPads bietet mehr Betrachtungswinkel

Seit gestern kann man das neue iPad Pro und das neue iPad Air offiziell kaufen und als optionales Zubehör bietet Apple ein neues Smart Folio an. Abgesehen von neuen Farben ist das Smart Folio nicht von seinem Vorgänger zu unterscheiden, allerdings gibt es mit dem neuen Folio mehr Betrachtungswinkel.

Smart Folio für das iPad ist mit mehr Magneten ausgestattet

Da das Smart Folio auf den ersten Blick gleich aussieht, fragt man sich, wie Apple mehr Aufstellwinkel für die neuen iPads bietet. Der YouTuber Marquess Brownlee hat sich auf Spurensuche begeben und herausgefunden, dass Apple im neuen Smart Folio mehr Magnete einsetzt. Wenn der Deckel des Umschlags aufgerollt ist, kann man diesen entlang der Hülle an mehreren Positionen über Magnete fixieren, um so mehr Betrachtungswinkel zu ermöglichen. Statt wie zuvor einen fixen Winkel anzubieten, sind in dieser Position jetzt drei möglich.

Das Smart Folio für das iPad Pro/Air ermöglicht verschiedene Betrachtungswinkel zum Lesen, Filme schauen, Tippen oder für FaceTime Anrufe. Es weckt dein iPad auto­matisch auf, wenn du es öffnest, und schickt es in den Ruhemodus, wenn du es schließt. Sein dünnes und leichtes Design schützt die Vorder- und Rückseite des iPad.

Das Smart Folio für das M4 iPad Pro und das M2 iPad Air ist eine Art Umschlag, der besonders dünn ist. Er hält magnetisch am iPad-Rücken und auch der Deckel wird magnetisch gehalten, damit er sich nicht von alleine öffnet. Die Vorderseite ist in drei Bereiche aufgestellt, damit man den Deckel aufrollen und das iPad aufstellen kann. Die folgende Grafik zeigt die möglichen Betrachtungswinkel, wobei das Bild in der Mitte die neuen Aufstellwinkel zeigt.

Smart Folio von Apple ist ein teures Vergnügen

Das Smart Folio für das 11 Zoll M2 iPad Air und das M4 iPad Pro kostet 89 Euro, während das Smart Folio für das große 13 Zoll iPad Air und M4 iPad Pro 119 Euro kostet. Das Folio für das iPar Air ist in den Farben Hellviolett, Anthrazit, Salbei und Denim erhältlich, hingegen gibt es das Smart Folio für das M4 iPad Pro nur in den Farben Weiß, Schwarz und Denim.

In der nächsten Woche schauen wir uns das neue Smart Folio und auch das neue Magic Keyboard noch einmal genauer an.