iPhone 16 und iPhone 16 Pro: Diese Farben soll Apple anbieten

Nachdem Apple vor ein paar Wochen ein neues iPad Pro und ein neues iPad Air vorgestellt hat, geht es mit großen Schritten auf das neue iPhone zu, das ja bekanntlich im Herbst vorgestellt wird. Wir haben schon einige Gerüchte über die neuen Farboptionen gehört, doch jetzt meldet sich Apple-Analyst Ming-Chi Kuo zu Wort und will wissen, welche neuen Farben Apple für das iPhone 16 plant.

Er glaubt, dass Apple das iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max in den Farben Titan Schwarz, Titan Weiß, Titan Natur und in einem neuen „Titan Rosa“ verfügbar macht. Entsprechend fällt die jetzige Farbe „Titan Blau“ zugunsten für ein neues Rosa weg. Das spiegelt auch ein früheres Gerücht aus China wieder, da schon damals von einem neuen Rosa die Rede war.

Weiß als neue Farbe für das iPhone 16 und iPhone 16 Plus

Darüber hinaus erwartet Kuo, dass die Standardmodelle iPhone 16 und iPhone 16 Plus in den Farben Schwarz, Grün, Pink, Blau und Weiß starten, was bedeutet, dass der Farbton Weiß das aktuelle Gelb ersetzt.

Es ist gut möglich, dass Apple ein paar Farboptionen anders benennt, so wie es zum Beispiel bei der Farbe Weiß beim iPhone 13 der Fall war. Statt Weiß hat Apple hier die Farbe „Starlight“ angeboten. Auch wenn Apple die Farbnamen nicht ändert, kann der tatsächliche Farbton und das Aussehen von den jetzigen Farben leicht variieren.

Foto: MacRumors.