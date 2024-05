Keynote: Apple stellt neues iPad Air auch mit 13 Zoll Display vor

Apple hat das neue iPad Air vorgestellt, das erstmals auch in einem großen 13 Zoll Format erscheint. Weiterhin ist das iPad Air im bekannten 11 Zoll Format erhältlich. Abermals kommt das Liquid Retina Display zum Einsatz, was kein OLED-Display ist.

Die Kamera im iPad Air ist jetzt in der langen Seite untergebracht und macht Video-Calls besser. Mit an Bord ist Stereo-Audio sowie Spatial Audio, wobei das große iPad Air sogar doppelt so viel Bass bietet. Obwohl der M3-Chip schon in MacBooks zum Einsatz kommt, setzt das neue iPad Air nur auf den M2-Chip.

iPad Air startet mit 128 GB Speicherplatz

Das neue iPad Air ist mit dem Magic Keyboard kompatibel sowie mit dem Apple Pencil, der auch die Hover-Funktion unterstützt. Touch ID in der Seitentaste ist wieder mit dabei, ebenso funkt das iPad Air mit Wi-Fi 6E.

Vorbestellungen nimmt Apple ab heute entgegen und bietet das iPad Air mit 128 GB, 256 GB, 512 GB sowie 1 TB Speicherplatz an. Als Farben stellt Apple ein neues Blau und Violett bereit, sowie Starlight und Space Grau. Das iPad Air startet abermals bei 599 US-Dollar, während das große iPad Air bei 799 US-Dollar startet. Die Auslieferung des neuen iPad Air startet nächste Woche.