Apple Pencil Pro: Mit Squeeze-Geste und haptischem Feedback

Auf dem iPad-Event hat Apple auch einen neuen Apple Pencil vorgestellt, der auf den Namen Apple Pencil Pro hört. Wie zuvor gemunkelt, unterstützt der neue Apple Pencil Pro die Squeeze-Geste, um so ein neues Werkzeug-Menü zu öffnen. Alle Aktionen werden von der neuen Taptic Engine mit einer kleinen Vibration bestätigt.

Mit dem integrierten Gyroskop erkennt der Apple Pencil Pro, in welcher Ausrichtung der Stift gehalten wird und kann Werkzeuge entsprechend anpassen. Gleichzeitig ist eine Wo ist?-Anbindung mit dabei, um den Pencil einfacher wiederfinden zu können. Auch der Apple Pencil Pro lädt magnetisch am iPad Pro auf und wird so auch schnell mit dem iPad verbunden. Gut: Der Apple Pencil Pro ist auch mit dem neuen iPad Air kompatibel.

Der Apple Pencil Pro kostet 129 US-Dollar und lässt sich ebenfalls heute vorbestellen. Die Auslieferung erfolgt zusammen mit den neuen iPads am 15. Mai.