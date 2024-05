iPhone 16 soll in diesen zwei neuen Farben kommen

Im Herbst stellt Apple die neuen iPhone 16-Modelle vor und man kann davon ausgehen, dass es auch neue Farben gibt. Für die Standard-Modelle iPhone 16 und iPhone 16 Plus soll Apple zwei neue Farben planen. Das erzählt zumindest der Leaker „Fixed Focus Digital“ auf der Plattform Weibo.

Laut seinen Informationen soll das 6,7 Zoll große iPhone 16 Plus in bis zu sieben Farben erhältlich sein. Neben Blau, Pink, Gelb, Grün und Schwarz, soll man das iPhone 16 Plus auch in Weiß und Violett kaufen können. Weitere Details zum Leack gibt es nicht, allerdings kann man davon ausgehen, dass die gleichen Farben auch für das kleinere iPhone 16 gelten. Angesichts der Tatsache, dass die beiden Modelle abgesehen von ihrem Größenunterschied identisch sind, scheint diese Möglichkeit am wahrscheinlichsten.

Während wir schon öfters über die Farben der kommenden Pro-Modelle philosophiert haben, handelt es sich hier um das erste Gerücht zur Farbauswahl bei den Standard-Modellen. Bleibt abzuwarten, ob weitere Gerüchte die Runde machen.

Neue Titan-Farben für das iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max

In der Regel gibt es für das iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max vier Farbvarianten zur Auswahl. Gerüchte besagen, dass die Farbe „Titan Blau“ durch eine neue Rosé-Titanfarbe ersetzt wird, die auch einen Goldton beinhalten könnte. Hingegen soll auch „Titan Schwarz“ wegfallen und dafür die Farbe „Space Schwarz“ Einzug erhalten. Gleichzeitig sollen die Farben „Titan Natur“ und „Titan Weiß“ einen leicht veränderten Farbton aufweisen.

Foto1 : MacRumors, Foto 2: concept_central/X.