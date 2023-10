Roborock Dyad Pro kostet nur noch 359 statt 449 Euro

Der Nass-Trockensauger Roborock Dyad Pro ist bei mir täglich mehrfach im Einsatz. Mein 9 Monate alter Sohn ist beim Essen noch nicht ganz so ordentlich und nach jedem Essen wische ich die Fliesen einmal mit dem Roborock Dyad Pro. Einfach, schnell und ungemein praktisch. Wenn der Rest der Wohnung auch mal gereinigt werden soll, ziehe ich einen Nass-Trockensauger jederzeit der Variante Mopp und Eimer vor. Und aktuell könnt ihr euch den Roborock Dyad Pro und den Roborock Dyad Pro Combo günstiger sichern.

Roborock Dyad Pro für 359 Euro statt 449 Euro (Amazon-Link) Coupon auf der Produktseite aktivieren!

Roborock Dyad Pro Combo für 499 Euro statt 629 Euro (Amazon-Link)

Der Roborock Dyad Pro bietet 17.000 Pascal Saugkraft und eine Laufzeit von bis zu 43 Minuten. Der Frischwassertank fasst 900 Milliliter, im Tank für das Schutzwasser ist 770 Milliliter Platz. Über einen kleinen Mini-Tank an der Bürstenwalze kann man Reinigungsmittel automatisch dosieren und muss dieses nicht immer manuell in den Wassertank geben. Die Handhabung ist einfach, das Gerät lässt sich bequem über den Boden führen. Mit der Wischleistung bin ich sehr zufrieden, normalerweise reicht der Automatik-Modus aus, wenn es etwas dreckiger ist, schalte ich aber manuell in den Max-Modus hoch. Mit seinen drei Rollen wird der Dreck schnell gelöst, zudem gibt es eine beidseitige Kantenreinigung.

In der Station wird eine Selbstreinigung durchgeführt, in dem Wasser auf die Rollen gespritzt wird. Die Rollen drehen sich mehrfach in beide Richtungen und reinigen sich so selbst. Danach startet der Heißluftfön, um Gerüche und Schimmel zu vermeiden. Den Schmutzwassertank sollte man nach jedem Durchgang manuell entleeren.

Die App-Anbindung ist nett, hat man hier aber einmal alle Einstellungen festlegt, zum Beispiel, dass die Selbstreinigung jedes Mal automatisch starten soll, benötigt man diese nicht mehr. Ich kann den Roborock Dyad Pro weiter empfehlen, einzig allein die Tatsache, dass der Nass-Trockensauger nicht flach unter Möbeln wischen kann, ist ein kleiner Dämpfer.

Der Roborock Dyad Pro kostet mit dem 90 Euro Gutschein auf der Produktseite nur noch 359 Euro statt 449 Euro.

Angebot roborock Dyad Pro Nass Trockensauger Kabelloser Staubsauger 17000pa Automatische... 【Doppelte Reinigungskraft】Der Roborock nass trockensauger verfügt über 2 Motoren vorne und hinten, die 3 Bürsten antreiben und eine...

【Selbstreinigungs- und Trockensystem】Nach der Verwendung von kabellosem Bodenreiniger Roborock aktivieren Sie einfach per Knopfdruck die...

Roborock Dyad Pro Combo für 499 Euro

Aktuell gibt es auch den neuen Roborock Dyad Pro Combo günstiger. Hier gibt es zum einen den Roborock Dyad Pro wie oben beschrieben, zusätzlich aber noch einen Handstaubsauger mit dazu. Der Motor kann abgenommen und zwischen den beiden Geräten gewechselt werden. Der Aufpreis für dieses Modell beträgt aktuell 140 Euro. Klickt euch gerne in meinen ausführlichen Testbericht zum Roborock Dyad Pro Combo.