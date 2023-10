iOS 17.2 Beta 1: Neue Journal-App, neue Option für den Action Button & mehr

Nachdem iOS 17.1 für alle zum Download bereitgestellt wurde, startet der Test für iOS 17.2. Und in der ersten Beta-Version gibt es erstmals Zugriff auf die Journal-App, die Apple im Juni auf der WWDC angekündigt hatte. Mit der Journal-App können tägliche Aktivitäten und Gedanken aufgezeichnet werden. Apple bietet Vorlagen an, allerdings kann man auch mit einem leeren Eintrag starten und diesen manuell füllen. Das Datum wird automatisch vergeben, zudem sind Lesezeichen verfügbar, es können Bilder hinzugefügt, Sprachaufnahmen ergänzt oder Orte angegeben werden. Die Journal-App wird vorerst nur für das iPhone erscheinen, auf iPad und Mac gibt es derzeit noch keine Anzeichen für einen Start.

Mit Sticker und Emojis auf Nachrichten reagieren

In iMessage kann man Tapback-Reaktionen senden, in dem man lange auf die Nachricht drückt. Ab iOS 17.2 lassen sich auch Sticker und Emojis als Reaktion auf eine Nachricht senden. Diese werden dann rechts an die Sprechblase geheftet. Eine Reaktion mit einem Sticker konnte man schon vorher senden, allerdings musste man hier einen Umweg über das Menü gehen.

Apple Music mit neuen Funktionen

In Apple Music kann man eine Wiedergabeliste mit mehreren Personen gleichzeitig pflegen. Der Link zur Playlists kann erstellt und geteilt werden, sodass eine gemeinsame Wiedergabeliste eingerichtet werden kann. Songs, die man als Favorit speichert, werden jetzt automatisch in einer Favoriten-Playlist zusammengefasst. Gleichzeitig ist ein neuer Fokus-Filter verfügbar, mit dem man den Zugriff auf den eigenen Hörverlauf erlauben kann.

Neue Option für den Action Button im iPhone 15 Pro

Der Action Button im iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max erhält eine neue Funktion. Mit iOS 17.2 wird es ein Shortcut für die Übersetzen-App geben. Mit einem etwas längeren Klick auf den Action Button öffnet sich die Übersetzen-App. Hier könnt ihr Text einsprechen und sofort übersetzen.

Nachrichten in iCloud

Der Eintrag „Nachrichten“ in den iCloud-Einstellungen wurde in „Nachrichten in iCloud“ umbenannt. Hier wird auch angezeigt, wie viel Speicherplatz die Nachrichten-App in iCloud belegt. Zudem gibt es eine neue Option „Jetzt synchronisieren“, um eine Aktualisierung zu erzwingen.

Neue Wetter Widgets

Mit iOS 17.2 gibt es neue Widgets für die Wetter-App. Unter anderem ein kleines Widget mit Sonnenauf- und Sonnenuntergangsanzeige, ein Mini-Widget mit Vorhersage für die kommenden Tage oder ein Widget mit Details für den aktuellen Tag.

Auch neu

Digitale Uhr als Widget : Für die Uhr-App gibt es fortan eine kleines Widget mit einer digitalen Anzeige.

: Für die Uhr-App gibt es fortan eine kleines Widget mit einer digitalen Anzeige. Kontakt-Poster : Die Schrift kann jetzt auch im Regenbogen-Stil angezeigt werden.

: Die Schrift kann jetzt auch im Regenbogen-Stil angezeigt werden. Bücher : In der Bücher-App gibt es eine neue Option, um das schnelle Überlebenden beim Blättern zu aktivieren.

: In der Bücher-App gibt es eine neue Option, um das schnelle Überlebenden beim Blättern zu aktivieren. AirPlay : Hier gibt es eine neue Einstellung für das kommende Vision Pro Headset, um Inhalte streamen zu dürfen.

: Hier gibt es eine neue Einstellung für das kommende Vision Pro Headset, um Inhalte streamen zu dürfen. Memoji: Neu ist die Option „Körper“, in dem man die Taille, Oberweite, Schultern und Arme anpassen kann.

Wann erscheint iOS 17.2?

Der Beta-Test für iOS 17.2 ist gestartet, eine Veröffentlichung wird zwischen November und Dezember erwartet.