Apple Vision Pro: Zweite Generation soll nicht vor Ende 2026 erscheinen

Mark Gurman von Bloomberg berichtet in der neuesten Ausgabe seines „Power On“-Tech-Newsletters auch ausführlich über die Entwicklung von AR-/VR-Headsets, darunter auch die des Apple Vision Pro. Laut Gurman plant Apple die Markteinführung einer zweiten Generation des Vision Pro-Headsets nicht vor Ende 2026.

Im Newsletter schreibt Gurman, dass Apples jüngste Vision Pro-Roadmap „derzeit kein Modell der zweiten Generation vor Ende 2026 vorsieht“. Schon im Februar dieses Jahres berichtete Gurman, dass das Gerät „mindestens 18 Monate entfernt“ sei. Laut Gurmans Quellen versuche Apple immer noch, einen Weg zu finden, um eine günstigere Version vor diesem Zeitpunkt auf den Markt zu bringen. Nichtsdestotrotz sei man im Unternehmen immer noch „verwirrt“, wie genau man die Kosten senken könne.

Im Kontrast zu den jüngsten Aussagen von Mark Gurman stehen die des bekannten Apple-Analysten Ming-Chi Kuo: Letzterer berichtete im Februar dieses Jahres, er glaube, dass neue Vision Pro-Modelle mit signifikanten Änderungen an den Spezifikationen nicht vor 2027 in die Massenproduktion gehen könnten.

China-Release des Vision Pro noch vor der WWDC 2024?

Kuo erwartet, dass ein modifiziertes Vision Pro-Headset Ende 2025 bis Anfang 2026 in die Massenproduktion gehen werde. Apple würde sich dabei auf die Verbesserung der Kosten und der Produktion konzentrieren. Dies führt ihn jedoch zu der Annahme, dass sich „das Benutzererlebnis nicht vom aktuellen Modell unterscheiden wird“.

Es ist davon auszugehen, dass Apple das Visio Pro-Headset noch vor der WWDC im Juni in weiteren Ländern auf den Markt bringt. Glaubt man den neusten Berichte, könnte Apple das Gräte bereits im nächsten Monat in China veröffentlichen. Wann ein Release in Deutschland geplant ist, ist bisher nicht von Apple kommuniziert.