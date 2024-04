iPad Pro 2024: Apple verwendet „die besten OLED-Displays auf dem Markt“

In der kommenden Woche steht das „Lass dich frei“-Event an und es wird allgemein erwartet, dass Apple neue iPads vorstellt. Apples kommende iPad Pro-Modelle bekommen laut Display Supply Chain Consultants „die mit Abstand besten OLED-Tablet-Panels auf dem Markt“. Die neuen Displays verfügen über die LTPO-Technik, wobei es sich um eine energieeffizientere Form von OLED handelt. Mit an Bord ist eine ProMotion-Bildwiederholfrequenz von 120 Hz sowie weitere Techniken, die für ein „ultradünnes und leichtes Display“ sorgen. Daraus resultieren eine höhere Helligkeit, eine bessere Akkulaufzeit und eine längere Lebensdauer.

Wie bereits bekannt, soll Apple zwei neue iPad Pro-Modelle mit 11,1 Zoll und 12,9 Zoll vorstellen, wobei das große iPad Pro insgesamt über 1 Millimeter dünner ist als das aktuelle Modell. Es besteht die Möglichkeit, dass das kleine iPad Pro zum Start nur in geringer Stückzahl zur Verfügung steht, da ein Problem bei der Herstellung die Massenproduktion gehemmt hat. Diese Auswirkungen soll es beim 12,9 Zoll iPad Pro nicht geben.

iPad Pro 2024 bekommt schnelleren M4-Chip

Dem iPad Pro 2024 wird nachgesagt, dass Apple von M2-Chip direkt auf den M4-Chip wechselt und somit die dritte Generation überspringt. Auch ein neuer Apple Pencil steht auf dem Programm, ebenso wie eine aktualisierte Version des Magic Keyboard. Des Weiteren können wir uns auf ein neues iPad Air freuen, dass erstmals mit einem 12,9 Zoll Display auf den Markt kommt.

Apple hat das iPad-Event für den 7. Mai um 16 Uhr deutscher Zeit angekündigt. Bei uns im Blog und in der App begleiten wir die Keynote wie immer mit einem Live-Ticker und berichten zeitnah über alle Neuvorstellungen.