Ausgewählte Belkin Qi2 Ladestationen ab sofort verfügbar

Während die Belkin BoostCharge Pro 3-in-1 Ladestation mit Qi2 auf ihr Debüt Ende Mai wartet, kann man zwei weitere Ladegeräte ab sofort bestellen. Zum einen gibt es die BoostCharge Pro 2-in-1 Ladestation für 69,99 Euro sowie die klappbare Station mit Qi2 für 49,99 Euro.

Belkin BoostCharge Pro 2-in-1 Ladestation mit Qi2 für 69,99 Euro

Das flache Ladepad von Belkin wird zu einem späteren Zeitpunkt auch als 3-in-1 Variante verfügbare gemacht, wohingegen ihr aktuell das 2-in-1 Ladegerät für iPhone und AirPods in Schwarz und Weiß kaufen könnt. Da bei der 3-in-1 Lösung lediglich ein Dongle für die Apple Watch via USB-C angeschlossen wird, könnt ihr auch einen eigenen Adapter nutzen oder so einfach ein weiteres Gerät aufladen.

Das iPhone wird per MagSafe gehalten und via Qi2 mit 15 Watt schnell aufgeladen. Da das Ladepad leicht erhöht ist, kommt das Kameramodul nicht in Kontakt mit dem Untergrund. Daneben steht eine 5 Watt starke Ladefläche bereit, auf der ihr die AirPods mit Storm versorgen könnt. Eine kleine LED zeigt an, ob die AirPods korrekt aufliegen und ordnungsgemäß aufladen – oder eben nicht.

Der zusätzliche USB-C Ausgang an der rechten Seite der Ladematte ist mit 5 Watt für die Apple Watch gut geeignet, andere Geräte kann man hier nur langsam aufladen. Wer nicht auf den farblich passenden Adapter von Belkin warten möchte, kann auch einfach das Ladekabel der Apple Watch oder einen eigenen Adapter nutzen.

Belkin legt der Ladestation ein 30 Watt starkes Netzteil sowie ein 150 Zentimeter langes USB-C Kabel bei, allerdings ist der Preis mit 69,99 Euro immer noch im Premium-Segment angesiedelt. Die Station ist ab sofort in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich.

Angebot 52 Bewertungen Belkin BoostCharge Pro kabellose 2-in-1-Ladestation mit magnetischem Qi2, 15W,... 2-IN-1-LÖSUNG ZUM SCHNELLEN LADEN: Legen Sie Ihr iPhone auf das mit MagSafe kompatible Qi2-Pad, um es mit bis zu 15 W aufzuladen. Sie brauchen die...

MODERNE TECHNOLOGIE: Mit dem enthaltenen 30-W-Netzteil und dem 1,5-m-USB-C/USB-C-Kabel ist das kompakte Induktionsladegerät, das mit Qi2-Technologie...

Klappbare Ladestation mit Qi2 ist bestens für unterwegs geeignet

Qi2 hat den Vorteil, dass man sein iPhone nicht nur schnell laden kann, sondern auch den Energieverbrauch optimiert und den Akku des Geräts schont. Aufgeklappt könnt ihr an der Ladestation ein iPhone mit MagSafe im Hoch- oder Querformat anbringen und entsprechend mit 15 Watt aufladen. Eingeklappt ist der Ladeständer kompakt und eignet sich auch auf Reisen sehr gut. Das iPhone könnt ihr auch flach auf das Ladegerät legen, der Ständer selbst erlaubt einen Winkel zwischen 0 und 70 Grad.

Bei dieser Ladestation könnt ihr nur ein Gerät aufladen, wobei ihr auf der MagSafe-Fläche auch AirPods aufladen könnt. Vornehmlich richtet sich die Ladestation aber an Nutzer und Nutzerinnen, die ihr iPhone schnell aufladen möchten. Während ein USB-Kabel mitgeliefert wird, müsst ihr ein Netzteil mit 20 Watt in Eigenleistung stellen. Auch hier könnt ihr euch zwischen einer weißen und schwarzen Variante entscheiden und bezahlt jeweils 49,99 Euro.

174 Bewertungen Belkin BoostCharge Pro induktive Ladestation 15W, Qi2-Ladegerät, kabelloses... SCHNELLLADEN + NEUE QI2-TECHNOLOGIE: Platzieren Sie Ihr iPhone oder ein anderes mit Qi2 kompatibles Gerät einfach auf der Induktionsladestation, um...

NUTZUNG ALS STÄNDER ODER LADESTATION: Sie können diese Qi-Ladestation in einen Ständer verwandeln und im Hochformat für FaceTime oder zur Ansicht...