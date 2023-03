Für unterwegs: Magnetische Ladegeräte für die Apple Watch mit USB-A und USB-C

ESR hat ein neues Ladegerät auf den Markt gebracht, mit dem man seine Apple Watch aufladen kann. Der kleine Dongle wird einfach per USB-C angesteckt, zum Beispiel am MacBook, einem USB-C Netzteil oder an einer Powerbank, und versorgt die Apple Watch dann mit Strom. Bei Nichtbenutzung gibt es eine Kappe, die den USB-C Stecker schützt. Hier gibt es eine MFi-Zertifizierung und das „Made for Watch“-Abzeichen. ESR verlangt für das Ladegerät 32,99 Euro.

ESR Tragbares Ladegerät für Apple Watch, Zertifiziert für Apple Watch, klein &... Hergestellt für die Apple Watch: Offiziell zertifiziert für sicheres und zuverlässiges schnelles magnetisches Laden

Klein und tragbar: Passt problemlos in deine Hosentasche oder Tasche für super bequemes schnelles Aufladen unterwegs; Abdeckung wird magnetisch an...

Weitere Alternativen

Ich möchte diesen Artikel nutzen und euch einen Überblick geben, welche Alternativen es gibt. Die günstigen Versionen verzichten alle auf eine MFi-Zertifizierung, allerdings würde der Preis mit Zertifizierung auch deutlich steigen. Besonders günstig ist das Ladegerät von Suonee, das über ein USB-A Anschluss verfügt. Der maximale Output liegt bei langsamen 2 Watt, der Preis bei nur 6,99 Euro.

USB Ladegerät für Apple Iwatch Watch magnetische Reise tragbare Watch ladekabel... MAGNETISCHE INDUKTIONSLADUNG: Tragbares magnetisches USB-Ladegerät für Apple Watch, kompatibel für alle 44mm 42mm 40mm 38mm Apple Watch Series 7 6...

SCHNELLES LADEN: Es kann Ihre Uhr innerhalb von 2 Stunden vollständig aufladen und lädt so schnell wie das originale magnetische Ladegerät.

Für 10,19 Euro (in Weiß) und 11 Euro (in Blau, Pink und Schwarz) bietet LVFAN das Ladegerät mit USB-A Stecker und Kappe an. Auch hier ist die Ladung langsamer, kompatibel ist das Ladegerät mit allen Apple Watch-Modellen. Die kleine Kappe, die den Stecker schützt, fungiert auch als Fixierung, damit die Watch nicht verrutscht.

Angebot LVFAN Ladegerät für Apple Watch, iWatch Ladegerät Unterwegs, Kabelloses Tragbare... 【Entwickelt für Apple Watch】 Diese ladegerät unterwegs für Apple Watch verfügt über ein integriertes starkes magnetisches kabelloses...

【Kabelloses Design】 Keine unordentlichen Kabel mehr, erspart Ihnen den Ärger mit Kabelsalat! Diese kabelloses reiseladegerät für Apple Watch 8...

Aus dem Hause Ugreen gibt es ein Ladegerät mit MFi-Zertifizierung, allerdings muss man mit 29,99 Euro auch mehr bezahlen. Auch hier wird der Stecker mit einer Abdeckung geschützt.

UGREEN Watch Ladestation kompatibel mit Apple Watch Series 5 Magnetisch Ladekabel... Spezielles Ladestation für Apple Watch: Das Ladestation für Apple Watch wird aus MFi zertifiziertes magnetisches Lademodul hergestellt, geeignet...

Funktioniert wie das Apple Watch Original: Das Kombi-Ladestation mit MFi magnetischer Lademodul bietet schenlles Aufladen für Apple Watch, was keinen...

Empfehlenswert ist auch das Ladegerät von Zens. Hier gibt es eine hochwertige Verarbeitung mit Aluminium sowie eine MFi-Zertifizierung. Leider nur mit USB-A. Kostet 29,99 Euro.

Angebot ZENS USB-A Ladegerät kompatibel mit Allen Apple Watches und den AirPods Pro 2.... Funktioniert mit allen Apple Watch Serien und Größen, sowie mit allen USB-A Anschlüssen (z.B. Powerbank, Ladestation, Laptop, PC / Macintosh, etc.)

Auch kompatibel mit den Apple AirPods Pro der zweiten Generation

Mit USB-C

Ugreen bietet sein Apple Watch-Ladegerät auch mit einem USB-C Stecker an – zum gleichen Preis von 29,99 Euro. Der Vorteil hier: Ihr könnt die Uhr auch im Nachtmodus aufladen, da diese nicht verrutschen kann.

UGREEN iWatch Ladegerät magnetisch Ladestation, tragbares iWatch Charger induktive... MFi zertifiziert Wireless Charger: UGREEN iWatch Schnellladegerät wendet MagSafe-Technologie mit induktivem Laden an und ermöglicht das Aufladen...

Kabelloses USB-C Aufladung: Sie können dieses schnurlose Ladegerät einfach in eine Typ-C-Buchse/Wandladegerät/Powerbank oder andere USB-C-Geräte...

Besonders günstig wird es jetzt mit dem USB-C Ladegerät von TiTOKEU, das nur 8,99 Euro in Schwarz und 9,89 Euro in Weiß kostet. Laut Bewertungen ist die Leistung hier aber sehr schwach und die Ladegeschwindigkeit besonders langsam.

Kabelloses Ladegerät Für Apple Watch, Tragbares USB-Ladegerät Für iWatch,... 【Magnetisches Induktionsladen】Das kabellose Ladegerät für das eingebaute neueste magnetische Adsorptionsmodul der Apple Watch wird sofort nach...

【Hohe Ladegeschwindigkeit】 Das wireless Ladegerät für Apple Watch bietet die ursprüngliche Ladegeschwindigkeit für Ihre Apple Watch SE Series...

Satechi bietet das teuerste, aber hochwertigste Lademodul an. Hier gibt es zudem eine MFi-Zertifizierung und das „Made for Watch“-Abzeichen. Die Aufladung erfolgt schneller, der Schnelllademodus für die Apple Watch 7 wird wie bei allen anderen aber nicht unterstützt. Aktuell kostet das Ladegerät 37,02 Euro statt 44,99 Euro.

Angebot SATECHI USB-C magnetische Ladestation [MFi-Zertifiziert] Tragbares Uhrenladegerät... ENTWICKELT FÜR APPLE WATCH – verfügt über ein integriertes magnetisches Lademodul, um Ihre Apple Watch mit voller Geschwindigkeit aufzuladen,...

MFI-ZERTIFIZIERT VON APPLE – Genießen Sie sorgenfreies Aufladen mit der MFi-Zertifizierung der magnetischen Ladestation für garantierte...

Powerbanks für die Apple Watch

Ergänzend dazu wollen wir noch Powerbanks erwähnen, die ebenfalls die Apple Watch aufladen können. Die iWALK Ladestation ist mit aktuell 34,49 Euro (Gutschein auf der Produktseite aktivieren) besonders günstig und bietet zudem noch ein integriertes Lightningkabel an. Die Kapazität liegt bei 9000 mAh.

Angebot iWALK Ladestation Apple Watch Und iPhone,Tragbares LadegeräT FüR Apple Watch,... 【Speziell Entworfen für Apple Watch】: Eine erstaunliche Option zum Aufladen von Apple Watch und iPhone unterwegs. Kompatibel mit allen Serien von...

【Mehrere Geräte Gleichzeitig Aufladen】: Eingebautes Lightning-Kabel und integriertes magnetisches Lademodul ermöglichen die gleichzeitige...

Das Ladegerät von LVFAN bietet nur 4.000 mAh und kostet 22,38 Euro. Die Apple Watch kann einfach um die Powerbank auf das magnetische Dock gelegt werden. Über den USB-C Anschluss kann man nicht nur die Powerbank selbst aufladen, sondern auch ein weiteres Gerät.

Angebot LVFAN Ladegerät für Apple Watch, 4000mAh Tragbares Powerbank mit USB C Ladekabel,... 【4000mAh mini Powerbank】 LVFANTragbares Reiseladegerät für Apple watch, eingebauter 4000mAh Lithium-Akku, kann Apple Watch 3-4 Mal vollständig...

【Entwickelt für iWatch】 Dieses Magnetische Uhrenladegerät ist kompatibel mit allen Apple Watch-Serien 8/7/6/5/4/3/2/1/SE/Ultra...

Die Satechi Quatro Wireless Powerbank bietet 10.000 mAh, ein integriertes Ladedock für die Apple Watch, eine Qi-Ladefläche sowie einen USB-A und USB-C Anschluss. Der Preis ist mit 109,99 Euro im Premium-Bereich angesiedelt.