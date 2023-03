Live Text: Apple veröffentlicht neues Support-Video

Wohl eine der praktischsten Neuerungen der letzten Zeit auf unseren Apple-Geräten ist das Live Text-Feature. Es kann auf ist auf dem iPhone SE 2 und neuer sowie iPhone XR und neuer verfügbar. Mit der Kamera könnt ihr einfach Text scannen, der dann automatisch in editierbaren Text umgewandelt wird, der sich kopieren und einfügen, speichern und in anderen Apps verwenden lässt.

Um Live Text anwenden zu können, muss man vorher sicherstellen, dass die Option für alle unterstützten Sprachen aktiviert ist. Dies erledigt man unter „Einstellungen“ → „Allgemein“ → „Sprache & Region“. Dort aktiviert man den Schieberegler unter „Live Text“. Doch Live Text lässt sich nicht nur in Fotos und Dokumenten verwenden, sondern auch in Videos. Apple hat dazu jetzt ein neues Support-Video bei YouTube veröffentlicht, in dem die Funktion näher beschrieben wird.

„Wenn du in der App ‚Fotos‘ ein Foto ansiehst oder ein Video pausierst, erkennt Live Text im Bild dargestellte Texte und Informationen und ermöglicht es dir, auf vielfältige Weise damit zu interagieren. Du kannst Text zum Kopieren, Teilen oder Übersetzen auswählen, oder du verwendest Schnellaktionen, um verschiedene Aufgaben auszuführen, etwa eine Telefonnummer anrufen, eine Website öffnen oder Währungen umrechnen.“

So berichtet Apple dazu in einem entsprechenden Support-Dokument auf der eigenen Website. Abhängig vom Inhalt des Fotos oder Videos kann man auf dem Bildschirm auch eine Schnellaktion auswählen, um so beispielsweise eine dargestellte Telefonnummer anzurufen, Routen abzurufen, Text zu übersetzen oder eine fremde Währung umzurechnen. Die Schnellaktionen werden je nach dargestelltem Text im Foto oder Video automatisch eingeblendet. Alle Infos, Tipps und Tricks zu Live Text gibt es im abschließenden YouTube-Video von Apple.