iPhone 11 „überlebte“ eine Woche unter Wasser

Mein iPhone 13 mini hat neulich einen kurzen Tauchgang in der Badewanne eingelegt. Natürlich unbeabsichtigt. Glücklicherweise hat es diesen zwei- bis fünfsekündigen Schwimmversuch unbeschadet überlebt. Hätte ich die Geschichte des brasilianischen Studenten gekannt, dessen iPhone 11 aus Versehen in einen See gefallen ist und erst nach einer Woche noch funktionstüchtig herausgefischt wurde, wäre ich beim Tauchgang meines iPhones vermutlich deutlich entspannter geblieben.

Wie 9to5mac berichtet, war der junge Mann auf Kayak-Tour auf dem Lake Paranoá unterwegs, als er sah, wie eine Frau drauf und dran war, im Wasser zu ertrinken. Der Student sprang sofort ins Wasser, um die Frau zu retten. Nachdem er die Frau sicher an Land gebracht hatte, bemerkte er, dass er sein iPhone während des Rettungsmanövers verloren hatte.

Natürlich hatte er nicht damit gerechnet, das iPhone nochmal wiederzufinden. Umso überraschter war er, als das Gerät eine Woche nach dessen Verlust von einem Tauchlehrer durch Zufall geborgen wurde. Das iPhone hatte sich zu diesem Zeitpunkt in einer Tiefe von sieben Fuß unter Wasser befunden.

Nachdem der Tauchlehrer, zurück an Land festgestellt hatte, dass das iPhone noch intakt war, machte er in dessen Notfall-Menü den Besitzer des Geräts ausfindig. Über Social Media suchte der Tauchlehrer dann nach dem Studenten. Dieser sah den Post des Tauchlehrers und meldete sich sogleich. Das Gerät ließ sich ohne Probleme dank Eingabe des Passworts entsperren und funktionierte einwandfrei.

Wasserresistente iPhones

Das erste wasserresistente iPhone war das iPhone 7, das in bis zu ein Meter Wassertiefe etwa 30 Minuten unbeschadet überleben kann. Das iPhone 11 des Studenten, das IP68-zertifiziert ist, sollte laut der IP68-Maßgabe bis zu 30 Minuten in einer Wassertiefe von maximal zwei Metern überleben können. Im Falle des Studenten schaffte es das Gerät aber deutlich länger und das noch dazu in deutlich tieferem Wasser.

Auch das iPhone 14 Pro ist IP68-zertifiziert. Doch Apple behauptet, das Gerät würde einem Fall ins Wasser ebenfalls deutlich länger als 30 Minuten trotzen – und das in bis zu sechs Meter tiefem Wasser.

Sollte das Gerät unter Wasser ab dennoch schaden nehmen, solltet ihr euch darüber bewusst sein, dass Schäden, die durch Flüssigkeiten verursacht wurden, nicht über die einfache Apple-Garantie abgewickelt werden können. Für solche Fälle braucht es dann schon AppleCare+.