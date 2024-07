Loop: Fenstermanager für den Mac bekommt frisches Update mit iCloud-Abgleich

Im Mac-Universum gibt es so einige kleine Helferlein, die den Alltag mit dem Apple-Rechner deutlich vereinfachen. Besonders auf der Plattform GitHub bieten viele Entwickler und Entwicklerinnen ihre Tools an, die sie oft aus eigenem Interesse oder weil sie bislang unzufrieden mit Apples eigenen Lösungen waren, kreiert haben.

Ein Beispiel ist der Fenstermanager Loop für macOS, der vom Entwickler MrKai77 auf den Weg gebracht wurde und bei GitHub als kostenloser Download zur Verfügung steht. Der Entwickler beschreibt sein Mac-Werkzeug wie folgt:

„Loop ist eine macOS-App, die die Fensterverwaltung für dich vereinfacht. Mit einem Radialmenü, das durch einen einfachen Tastendruck ausgelöst wird, kannst du mühelos die Richtung deines Fensters wählen und es mit personalisierten Farben und Einstellungen an deine Vorlieben anpassen. Mit nur wenigen Klicks kannst du deine Fenster verschieben, in der Größe verändern und anordnen und so wertvolle Zeit und Energie sparen.“

Ab sofort bietet der Entwickler Loop in der neuen Version 1.1.1 bei GitHub an, mit der auch einige Neuerungen Einzug gehalten haben. Wohl eine der wichtigsten Neuheiten in der Aktualisierung von Loop ist laut Changelog die Integration einer iCloud-Synchronisation, die es den Usern ermöglicht, einmal eingerichtete Einstellungen in Loop mit allen vorhandenen Macs zu synchronisieren. Auf diese Weise können alle eingestellten Gesten und Tastaturkürzel für Loop auf allen mit der gleichen Apple ID verbundenen Rechnern genutzt werden.

Jetzt auch Einstellungen aus Rectangle (Pro) importieren

Zu den weiteren neuen Funktionen, die mit Version 1.1.1 von Loop Einzug gehalten haben, gehört eine Import-Möglichkeit von Einstellungen aus Rectangle und Rectangle Pro, einem weiteren Fenstermanager für macOS. Zudem lassen sich nach der Aktualisierung auf die neueste Version nun auch Fenster im Vollbild ignorieren, wenn der Fenstermanager aktiv ist. Als erweiterte Einstellung verfügbar, ermöglicht dieses Feature, Loop nur für bestimmte Fenster zu nutzen. Auch neu ist eine Option, um Mindestabstände zwischen Fenstern, die nebeneinander platziert werden, zu setzen.

Zwar wird es mit dem Release von macOS Sequoia im Herbst dieses Jahres auch einen Fenstermanager für Mac-Rechner geben, allerdings wird dieser weniger umfangreich ausfallen als das mit Loop angebotene Gesamtpaket. Loop kann weiterhin über GitHub kostenlos auf alle Macs ab macOS 13.0 oder neuer heruntergeladen werden und steht in englischer Sprache zur Verfügung.