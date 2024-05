Regelverstoß: Schmeißt Apple TikTok aus dem App Store?

Der Social-Media-Riese TikTok (App-Store-Link) verstößt möglicherweise gegen Apples App-Store-Richtlinien, weil es einigen seiner Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit bietet, Münzen für TikTok-Geschenke außerhalb des App Stores zu kaufen. Auf diese Weise umgeht das Unternehmen die Kosten für die viel diskutierte Provision, die Apple auf App-Store-Käufe erhebt.

Wie X-User David Tesler berichtet, habe TikTok einer begrenzten Anzahl seiner Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit angeboten, außerhalb des App Stores Münzen zu kaufen, und zwar auf TikTok.com. Auf dem von Tesler angefügten Screenshot liest sich:

TikTok might get banned from the app store next week

Why? It looks like they’re circumventing apple fee by directing users to purchase coins via external payment methods pic.twitter.com/VG8ihvsRmv

— David Tesler (@getdavenow) April 30, 2024