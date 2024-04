TikTok Notes: Verteilung von neuem Instagram-Konkurrenten beginnt

Das soziale Netzwerk TikTok (App Store-Link) hat damit begonnen, den eigenen Instagram-Konkurrenten, TikTok Notes, für ausgewählte Android- und iOS-User „zum Herunterladen und begrenzten Testen in Australien und Kanada“ bereitzustellen. Ein Tweet, der den Start ankündigt, sowie die App Store- und Google Play-Listen zeigen einige offizielle Bilder der App, die Einblicke in die Funktionsweise geben. Bei Twitter/X kommentiert TikTok die Neuerscheinung wie folgt.

“Mit TikTok Notes befinden wir uns in der Anfangsphase eines Experiments mit einem speziellen Bereich für Foto- und Textinhalte. Ab heute ist TikTok Notes zum Download und für begrenzte Tests in Australien und Kanada verfügbar. Wir hoffen, dass die TikTok-Community TikTok Notes nutzen wird, um weiterhin ihre Momente durch Foto-Posts zu teilen. Ob es darum geht, Abenteuer zu dokumentieren, Kreativität auszudrücken oder einfach nur Schnappschüsse des eigenen Tages zu teilen – TikTok Notes ist für alle gedacht, die ihre Erlebnisse mit Hilfe von Fotos teilen möchten.“

Die Startseite scheint in zwei Bereiche unterteilt zu sein, mit einer separaten Seite, auf der man die Beiträge der Personen, denen man folgt, ansehen kann, und einer weiteren Seite „For You“. Sie ist ähnlich aufgebaut wie die Startseite von Pinterest, allerdings mit einem kleineren, zweispaltigen Raster. Es ist bislang noch nicht klar, wessen Beiträge hier hervorgehoben werden, aber wahrscheinlich sind es Konten, die denen ähnlich sind, denen man folgt – oder von denen TikTok denkt, dass sie einem gefallen könnten.

Abgesehen von diesen kleinen Änderungen sieht die App jedoch Instagram sehr ähnlich, was eine Umkehr der üblichen Vorgehensweise darstellt: Seit Jahren kopiert Meta andere Social-Media-Plattformen wie TikTok mit eigenen Reels sowie Snapchat mit einer Stories-Funktion. Mit TikTok Notes sieht es allerdings so aus, als würde TikTok den Spieß umdrehen und auch die Kopiermaschine anwerfen.

TikTok kündigte die neue Foto-Sharing-App erstmals Anfang des Monats in einer Benachrichtigung an die eigenen User an. Damals gab es nicht viele Details, außer dass sie TikTok Notes genannt werden würde, und dass TikTok sie mit den bestehenden und zukünftigen öffentlichen TikTok-Fotoposts der User bestücken würde, sofern diese sich nicht dagegen entscheiden. Bislang ist noch unklar, wann TikTok die App in Deutschland einführen wird.