AirPlay für Hotelzimmer-Fernseher startet in den USA

Auf der WWDC 2023 hat Apple angekündigt, dass IHG Hotels & Resorts der erste Anbieter ist, der AirPlay auf Fernseher in Hotelzimmer verfügbar macht. IHG ist dabei Eigentümer zahlreicher Hotelmarken in den USA und im Ausland, unter anderem gehören die Hotels Holiday Inn, Crowne Plaza, Kimpton, InterContinental, Candlewood Suites, Staybridge Suites, Hotel Indigo, Avid und mehr dazu.

Eigentlich wollte Apple AirPlay für Hotelzimmer-TVs schon Ende 2023 verfügbar machen, allerdings kam es zu Verzögerungen und erst jetzt kann man AirPlay in Hotels mit LG-TVs nutzen. Dazu muss man aber in einem der 60 IHG-Hotels übernachten. Nachdem man einen QR-Code genannt hat, kann man per AirPlay Inhalte auf den Fernseher streamen, zum Beispiel Serien, Filme oder Musik. Außerdem kann man Fotos auf den großen Bildschirm bringen oder Spiele spielen. Apple sagt, dass die Funktion „in den kommenden Monaten“ auch für andere Standorte verfügbar gemacht wird.

AirPlay in Hotelzimmern ist sicher

Außerdem hebt Apple hervor, dass die Privatsphäre und Sicherheit gegeben ist. Wenn ein Gast aus dem Hotel auscheckt, wird nach Angaben des Unternehmens die Verbindung zum Fernseher gelöscht, so dass zukünftige Gäste und Hotelmitarbeiter keinen Zugriff auf die Aktivitäten haben.

Nicht nur in IHG Hotels in den USA ist die AirPlay-Funktion nutzbar, sondern auch in Kanada und Mexico. Solltet ihr eure nächste Reise planen und die AirPlay-Funktion ein wichtiges Feature sein, könnt ihr euch für ein IHG Hotel entscheiden.