AltStore: So installiert ihr den App-Marktplatz und den Nintendo-Emulator Delta

In der EU und somit auch in Deutschland muss Apple das Installieren von Apps über alternative App-Marktplätze erlauben. Einer der ersten Drittanbieter App Stores ist der sogenannte AltStore, über den auch der Nintendo-Emulator Delta vertrieben wird. Wir haben euch gestern Abend schon in einer kleinen News erste Details mit auf den Weg gegeben, heute könnt ihr nachlesen, wie ihr den AltStore installiert und Delta nutzen könnt.

AltStore kostet 1,79 Euro pro Jahr

Apps, die über einen Drittanbieter-Store verkauft werden, müssen keine Provision an Apple abführen, dafür aber das sogenannte Apples Core Technology Fee. Um diese Kosten und die Kosten für den Serverbetrieb zu decken, kostet die Nutzung des AltStore 1,79 Euro pro Jahr. Bezahlen könnt ihr per Apple Pay oder Kreditkarte.

AltStore auf dem iPhone installieren

Zuerst müsst ihr den AltStore auf dem iPhone installieren und benötigt dafür mindestens iOS 17.4 oder neuer. Über die Anbieterwebseite müsst ihr zuerst die Gebühr in Höhe von 1,79 Euro entrichten und könnt dann über einen Link den Store herunterladen. Die Sicherheitsmechanismen erlauben den Download aber nicht sofort, ihr müsst in den iOS-Einstellungen der Installation manuell zustimmen.

Ist der AltStore auf dem iPhone installiert, könnt ihr euch im Store umsehen und den Nintendo-Emulator Delta herunterladen. Auch hier müsst ihr der Installation erneut manuell zustimmen.

Delta Emulator für NES-Spiele

Delta unterstützt Spielsysteme wie das NES, SNES, Nintendo 64, Game Boy Color, Game Boy Advance und Nintendo DS. Die Skins für die verschiedenen Systeme werden automatisch geladen, je nachdem, was gerade gespielt wird, und die App vermittelt auf hervorragende Weise das Gefühl, auf einem Retro-Nintendo-Gerät zu spielen.

Die Steuerung der Spiele erfolgt über einfache Buttons und Pfeile auf dem Display, allerdings gibt es auch Unterstützung für Gamecontroller. Im Querformat auf dem iPhone ist die Handhabung mit den Touch-Buttons aber gut gelöst. Des Weiteren könnt ihr euren Spielfortschritt speichern, Cheat-Codes anwenden oder das Gameplay mit „Fast Forward“ beschleunigen.

NES-ROMs aus dem Internet laden: Leider illegal

Bei der Installation von Delta sind keine Spiele enthalten und die App sieht einfach nach einem Datei-Browser aus. Entsprechende Spiele müsst ihr euch selbst besorgen und an dieser Stelle sei gesagt, dass ROMs aus dem Internet nicht legal sind, da es sich um illegale Kopien handelt. Was ihr daraus macht, bleibt euch überlassen. Eine ROM im Internet zu finden, sei es für Tetris, Super Mario oder Donkey Kong, ist mit einer schnellen Google-Suche erledigt. Es gibt aber auch legale ROMs, bei denen die Spiele selbst programmiert und anderen zur Verfügung gestellt werden. Hier findet ihr ein paar solcher Spiele.

In der Delta-App müsst ihr die Dateien importieren und könnt dafür einfach das iCloud Drive und die Dateien-App nutzen. Delta kann sogar mit ZIP-Dateien umgehen und entpackt diese selbst. Danach müsst ihr nur noch auf das Cover klicken und könnt zocken.

Emulatoren sind offiziell im App Store erlaubt

Apple hat Emulatoren seit wenigen Wochen offiziell im App Store erlaubt und während in den USA der Delta-Emulator ganz normal über den App Store vertrieben wird, muss man hierzulande den Umweg über den AltStore gehen. Das ist auch keine Überraschung, da hinter dem AltStore und Delta der gleiche Entwickler steckt.

Der Delta-Emulator funktioniert hervorragend, ist mit praktischen Funkionen ausgestattet und macht einfach Spaß. Je nach Spiel gibt es andere Designs und euer iPhone sieht dann zum Beispiel aus wie ein Gameboy. Hierzulande müsst ihr für Delta 1,79 Euro pro Jahr einrechnen, mit einer US-Apple-ID kann man sich Delta sogar kostenlos laden.