iOS 17: AirPlay für Hotelzimmer-TVs soll „dieses Frühjahr“ kommen

Ab iOS 17.3 und iPadOS 17.3 lassen sich Inhalte vom iPhone oder iPad drahtlos über AirPlay auf einen kompatiblen Fernseher im Hotelzimmer streamen. Das Team von MacRumors hat jetzt erfahren, dass die Funktion in den kommenden Monaten in Hotels eingeführt werden soll.

Ein Sprecher von LG teilte MacRumors mit, dass das Unternehmen erwartet, dass die ersten Hotels AirPlay-fähige Smart-TVs „später in diesem Frühjahr“ installieren werden. Das würde bedeuten, dass die Funktion spätestens Mitte Juni verfügbar sein sollte. LG hat bereits im letzten Jahr angekündigt, dass man der erste Hersteller sein wird, der diese Funktion sowohl für neue Hotelzimmer-Fernseher als auch für Modelle, die in den letzten Jahren auf den Markt gekommen sind, anbieten wird. Die Ankündigung deutet demnach auch darauf hin, dass das AirPlay-Feature auch bei einigen bestehenden Modellen durch ein Software-Update aktiviert werden könnte.

Apple kündigte die Funktion erstmals auf der WWDC 2023 im vergangenen Juni an und sagte, dass IHG Hotels & Resorts die ersten sein würden, die sie in ausgewählten Hotels anbieten würden. IHG ist Eigentümer vieler bekannter Hotelmarken in den USA und im Ausland, darunter Holiday Inn, Crowne Plaza, Kimpton, InterContinental, Candlewood Suites, Staybridge Suites, Hotel Indigo, Avid und andere.

QR-Code scannen und direkt mit AirPlay und WLAN verbinden

Sobald die Funktion verfügbar ist, lässt sich ein QR-Code auf einem Fernsehgerät im Hotelzimmer scannen, um eine AirPlay-Verbindung herzustellen, mit der man Videos, Musik und Fotos vom eigenen iPhone oder iPad drahtlos auf das Fernsehgerät übertragen kann. Nach dem Kopplungsprozess wird das Gerät automatisch mit dem WLAN-Netzwerk des Hotels verbunden.

„Ohne Logins oder Passwörter, die man sich merken muss, und ohne eine separate App, die man herunterladen muss, ist dies die einfachste Möglichkeit für ein Hotel, seinen Gästen den Zugriff auf ihre persönlichen Unterhaltungs-Apps und Konten auf dem großen Bildschirm in ihrem Zimmer zu ermöglichen“, erklärte LG dazu im vergangenen Jahr. Google bietet bereits eine ähnliche Chromecast-Streaming-Funktion auf einigen Hotelfernsehern an, die sowohl mit iPhones als auch mit Android-Geräten funktioniert.

Es wahrscheinlich noch einige Zeit dauern, bis dAirPlay-fähige Fernseher in Hotels flächendeckend eingeführt werden. Dort, wo die Funktion verfügbar ist, wird sie ein deutlich verbessertes Erlebnis für das schnelle und nahtlose Streaming von Inhalten bieten.

Fotos: Apple.