MagentaTV: Megathek heißt ab dem 15. Februar MagentaTV+

Wer das TV- und Videostreaming-Angebot MagentaTV der Deutschen Telekom verwendet, hat sich auf eine kleine Änderung einzustellen. Wie die Deutsche Telekom berichtet, wird die MagentaTV Megathek ab 15. Februar 2024 in MagentaTV+ umbenannt.

Ansonsten bleibt alles gleich: Das bedeutet: MagentaTV+ ist weiterhin das inkludierte Streamingangebot von MagentaTV. Wie bisher genießt die Kundschaft mit MagentaTV+ kostenlos und jederzeit auf Abruf Originals und Exclusives (darunter „Oh Hell“, „Fargo 5“ oder „The Walking Dead: Daryl Dixon“), internationale Top-Serien und -Filme (z.B. „Yellowstone“, „Killing Eve“ und alle Filme von Kult-Regisseur Quentin Tarantino), Klassiker aus 70 Jahren TV-Geschichte (beispielsweise das „Tatort“-Archiv) und viele beliebte Kinderinhalte.

Darüber hinaus dürfen sich Nutzer und Nutzerinnen von MagentaTV wieder auf zahlreiche hochwertige neue Inhalte freuen. Aufregend, ehrlich und einfach unverwechselbar wird es wieder in der brandneuen zweiten Staffel des beliebten MagentaTV Originals „More than Talking“: Moderatorin und Co-Produzentin Verona Pooth spricht mit ihrem ersten Talkgast Lukas Podolski über seine Fußballkarriere und die nahende Europameisterschaft in Deutschland, aber auch über sein Privatleben.

Oscar-nominierter Film „The Quiet Girl“ ab 16. April bei MagentaTV+

Hinzu kommt eine neue Ausgabe von „Herr Raue reist! So schmeckt die Welt“. Der bekannte Zwei-Sterne-Koch Tim Raue reist ins märchenhafte Marrakesch und lässt sich vom kulinarischen Zauber Marokkos in den Bann ziehen. Zu den exklusiven Highlights bei MagentaTV+ gehört zudem die zweite Staffel der fesselnden britischen Anthologie-Serie „Time“, deren Handlung diesmal in einem Frauengefängnis angesiedelt ist.

Schließlich zeigt MagentaTV das Oscar-nominierte irische Drama „The Quiet Girl“ – ein starker Film der Bilder über Menschen, die versuchen, Schmerz und Einsamkeit hinter sich zu lassen. „In leuchtenden Kinobildern entfaltet der vielfach ausgezeichnete Film […] eine Menschlichkeit jenseits von Worten. Ein intensives Werk über Liebe, Geborgenheit und die Kraft des Verstehens“, heißt es dazu auch von MagentaTV. „The Quiet Girl“ gibt es für MagentaTV-User ab dem 16. April 2024 bei MagentaTV+ zu sehen – wie immer kostenlos. Mehr Infos zu MagentaTV gibt es auf der Produktseite der Telekom.