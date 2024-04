Videostreaming: Apple TV+ mit 7 Prozent Marktanteil in Deutschland

Das Angebot an verschiedenen Videostreaming-Diensten ist groß und mittlerweile fast schon unübersichtlich geworden. In Deutschland buhlen gleich mehrere Anbieter um die Gunst der Film- und Serienfans, darunter Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und auch Apple TV+. Wie sind die Marktanteile verteilt, und wer befindet sich im Auf- und Abschwung?

Eine neue Studie mit Zahlen für das erste Quartal dieses Jahres (1. Januar bis 31. März 2024) liefert nun JustWatch, das die sogenannten SVOD („Subscription Video On Demand“)-Anbieter in Deutschland miteinander verglichen und ihre Marktanteile in deutschen Wohnzimmern aufgeschlüsselt hat.

Die Kernaussage: Amazon Prime Video führt den Markt mit 31 Prozent Marktanteil in Deutschland an und baut eine Lücke von 2 Prozent zu Netflix auf, das auf 29 Prozent Marktanteil kommt. Apple TV+ und WOW (ehemals Sky) sind nun mit jeweils 7 Prozent auf einem Level und reihen sich hinter Disney+ mit 19 Prozent ein. Paramount+ kommt immerhin noch auf 4 Prozent der Marktanteile auf dem deutschen Markt.

Apple verbuchte das größte Wachstum

AppleTV+ verbuchte das meiste Wachstum mit +1 Prozent in Q1 2024 – damit wuchs der US-Service etwas schneller als WOW und konnte in Marktanteilen gleichziehen. Netflix und Paramount+ sind die Verlierer des ersten Quartals: Beide verlieren -1 Prozent.

Die Studie basiert auf 2,2 bis 2,5 Millionen monatlichen Usern auf JustWatch Deutschland. Die Plattform misst hierzu die Nutzerinteraktionen, wie beispielsweise Klicks auf Streaming-Angebote, das Auswählen der Streaming-Dienste und das Markieren von Filmen und Serien als gesehen.